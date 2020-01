'La búsqueda' será una trilogía: el guionista de 'Bad Boys For Life' escribirá la nueva entrega de la franquicia

Ayer mismo, Mikel nos contaba que Sony ya ha puesto en marcha una secuela de la divertidísima 'Bad Boys For Life' en la que Chris Bremmer, esta vez en solitario, repetirá como escritor de las aventuras de los detectives Mike Lowery y Marcus Burnett. Ahora, a través de una exclusiva de The Hollywood Reporter, hemos descubierto que a Bremmer no le va a faltar el trabajo durante los próximos meses gracias a un proyecto que muy pocos esperábamos.

La cosa va de sagas, porque el guionista será el encargado de dar forma al libreto de la tercera parte de 'La búsqueda', la franquicia de Disney protagonizada por Nicolas Cage que regresará más de una década después de 'El diario secreto', nuevamente bajo el amparo del productor Jerry Bruckheimer —también responsable de 'Bad Boys For Life'—.

Las malas noticias es que, por el momento, no hay confirmación de que el bueno de Nic vaya a ponerse en la piel del historiador, criptólogo y cazatesoros Benjamin Franklin Gates, aunque sería descabellado que nuestro meme viviente favorito no volviese para cerrar la trilogía —de hecho, en We Got This Covered lo dan prácticamente por hecho—.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre una tercera parte de 'La búsqueda' que, como es lógico, se encuentra en una fase muy prematura de su desarrollo, pero estaremos pendientes de cualquier novedad; y es que las dos primeras entregas, dentro de sus flaquezas, son dos divertimentos más que decentes. Por eso, y porque no podemos vivir sin Cage.