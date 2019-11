'Crónicas de Elric' salta a la televisión de la mano de uno de los responsables de 'The Walking Dead'

En esta época en la que todo el mundo está buscando su próxima 'Juego de Tronos', en el sentido de plantarnos una serie de fantasía adulta ambiciosa y que acapare la atención de todo el mundo, pocas obras pueden encapsular esto como las 'Crónicas de Elric', la obra de Michael Moorcock, que prepara su salto a televisión.

Glen Mazzara, conocido sobre todo por 'The Shield' y por haber sido showrunner durante un par de temporadas de 'The Walking Dead' (si me lo preguntan, las buenas), será el encargado de trasladar a la pantalla las aventuras de Elric de Melniboné, último y aparentemente frágil emperador de dicha isla.

El proyecto se encuentra ahora en una fase muy temprana, con Mazzara y Vaun Wilmott ('Prison Break') encargados del guion de una serie que, si sale adelante, nos llevará por diversas dimensiones (de hecho, Moorcock es uno de los primeros en explorar en sus ficciones la idea de multiverso) a través de unas tramas altamente complejas.

A ver qué sale de aquí, porque recordemos que las productoras (y los espectadores) pueden verse saturadas con tanta oferta de sagas fantásticas y de ciencia ficción con cierto grado de ambición. Precisamente, Glen Mazzara está detrás de la versión televisiva de 'La Torre Oscura' (que también es muy de "multiverso") para Amazon, y ese proyecto está bastante más avanzado (en fase de piloto).