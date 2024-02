'Los cuatro fantásticos' estuvo a punto de tener otro actor para La Cosa por culpa de un tuit rogando a Marvel el papel a la desesperada

Tendemos a pensar que en Hollywood todo es glamour, las reuniones de trabajo están al más alto nivel y las equivocaciones pueden costar una carrera. Sin embargo, en realidad suele ser todo bastante más mundano. Y para prueba, la de David Krumholtz ('¡Vaya Santa Claus!', 'Oppenheimer') intentando hacerse con un papel en 'Los cuatro fantásticos' vía Twitter... y humillándose un poquito por el camino.

La Cosa se pone difícil

Ahora ya sabemos que Ebon Moss-Bachrach será La Cosa en 'Los Cuatro Fantásticos', pero fue uno de los secretos mejor guardados de Marvel durante meses. Y es que un buen montón de actores estuvieron en la mano del estudio antes de decidirse por el primo de 'The Bear'.

Y David Krumholtz, desde luego, lo intentó. Fan de los cómics desde pequeño, agarró su móvil e hizo todo lo posible por entrar en la película. De hecho, tuvo cierto éxito y llegó a reunirse con Matt Shakman, según le ha dicho a Entertainment Weekly: "Solo le conocí por una publicación en Twitter o un post en Instagram que quité dos horas después de haber escrito".

Estaba avergonzado. Mi post decía, 'Solo quiero estar en la conversación'. Adjunté una foto de La Cosa, y Matt lo vio de alguna manera. Tuve una reunión con él y hablamos de ello. Y nunca he sido tan atrevido en una reunión antes, simplemente suplicando el papel, directamente vendiéndole toda mi mierda, la idea de lo comprometido y apasionado que estaba por ello. Pero obviamente no pasó.

A veces, por muy lector de cómics que seas, no encajas en el papel. Es lo que hay. Para Krumholtz, eso sí, habría sido un sueño de toda la vida: "Formar parte del UCM ha sido un gran objetivo descaradamente anhelado para mí". En Hollywood uno no no puede tener siempre lo que quiere, definitivamente.

