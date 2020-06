'Cyberpunk 2077' tendrá un spin-off en Netflix: el anime 'Cyberpunk: Edgerunners' explorará el universo del esperado videojuego

Puede que los gamers del lugar estén sumergidos en el descomunal 'The Last of Us 2', y la obra de Naughty Dog les esté ayudando a digerir un poco mejor el nuevo retraso que ha sufrido 'Cyberpunk 2077': el nuevo y esperadísimo videojuego de CD Projekt Red, artífices de la excepcional saga 'The Witcher', que verá la luz el próximo 19 de noviembre de este 2020.

Pues bien; por si esperar el juego no se está haciendo lo suficiente cuesta arriba, durante el evento online 'Cyberpunk 2077 Night City Live' se ha anunciado que el universo 'Cyberpunk' tendrá su propio anime. Será una serie autoconclusiva de 10 episodios, se subtitulará 'Edgerunners' y verá la luz en Netflix a lo largo del próximo 2022.

'Edgerunners' estará producida por CD Projekt Red, correrá a cargo del estudio de animación Studio Trigger y tendrá a Hiroyuki Imashi, responsable de títulos como 'Promare', 'Kill la Kill' y la genial 'Gurren Lagann', a cargo de la dirección. Por si esto fuera poco, Akira Yamaoka, compositor de cabecera de la saga 'Silent Hill' se encargará de la banda sonora.

Según el comunicado que ha acompañado la buena nueva, 'Edgerunners' "cuenta una historia autoconclusiva de 10 episodios sobre un chico de la calle que intenta sobrevivir en una ciudad del futuro tecnológica y obsesionada con la modificación corporal. Teniendo todo que perder, elige sobrevivir convirtiéndose en un edgerunner, un mercenario fugitivo también conocido como cyberpunk".

Adam Badowski, director de 'Cyberpunk 2077' ha mostrado su entusiasmo respecto a la serie:

"Estamos muy emocionados de desvelar finalmente que estamos trabajando en un anime ambientado en el mundo de Cyberpunk. Hemos devorado toda la ficción cyberpunk que puede leerse, verse y jugarse; es un género que deja mucho espacio a la creatividad, y ha tenido una gran influencia en nosotros. 'Cyberpunk: Edgerunners' es nuestra carta de amor al cyberpynk como un todo, y a las historias narradas de forma animada".

Cyberpunk 2077

Por su parte, el director ejecutivo de Studio Trigger, Masahiro Otsuka, ha añadido lo siguiente:

"En TRIGGER estamos entusiasmados de trabajar con CD Projekt Red para crear una nueva historia ambientada en el mundo del muy esperado 'Cyberpunk 2077'. Es un gran reto adaptar este universo en un anime, pero estamos impacientes por enfrentarnos a ello. Siempre he amado el cyberpunk como un género, pero siempre lo he encontrado difícil crearlo como un trabajo original. Es por esto que estoy muy emocionado por trabajar con CD Projekt Red en este proyecto. No será fácil contentar a los fans del juego y a los del anime, pero me encantan los retos. Lo haremos lo mejor posible y superaremos las expectativas".

Por el momento, todo el material audiovisual sobre 'Edgerunners' existente es la imagen de cabecera y el vídeo que acompañan este artículo, así que toca armarse de paciencia y esperar novedades. Aunque la cosa —al igual que con 'Cyberpunk 2077'—, va para largo...