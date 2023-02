'Dexter' tendrá su propio universo expandido: en marcha una precuela, una secuela y varios spin-offs, uno de ellos sobre el icónico Trinity Killer

Que Showtime tiene en 'Dexter' uno de sus puntos fuertes es algo que se nota. De hecho nos extrañó al conocer la semana que viene que habían descartado una temporada 2 de 'Dexter: New Blood' para favorecer el desarrollo de una precuela. Pues parece que ha habido cambio de planes y es que desde la cadena quieren todo un universo expandido con precuelas, secuelas y spin-offs varios.

Desde el canal han anunciado que han dado luz verde tanto a la serie de 'Dexter: Origins', precuela que nos llevará por los años jóvenes de Dexter Morgan, como al desarrollo "la siguiente" 'Dexter: New Blood' (no la llames segunda temporada) que, efectivamente, seguirá las ansias de matar de su hijo Harrison. Este segundo proyecto está todavía en un fase temprana.

Estas secuelas y precuelas no son las únicas en desarrollo ya que el canal asegura tener otros spin-off sobre la mesa que ampliarán la historia de varios de los personajes de la serie. Esto incluye uno sobre las proezas del icónico Trinity Killer (encarnado por John Lithgow), uno de los villanos más míticos de toda la serie.

Las nuevas Dexter

Con el título provisional de 'Dexter: Origins' viajaremos años antes de que comenzase la serie original, con un joven Morgan recién graduado y uniéndose a la Miami Metro. Aquí conoceremos a las versiones más jóvenes de los agentes y, por supuesto, tanto la hermana (Deb) como un Harry que está todavía vivito y coleando.

Por otro lado, 'Dexter: New Blood' será una nueva encarnación de la serie que terminó el año pasado (la verdad, no sé por qué evitan llamarla temporada 2). En esta veremos a Harrison (Jack Alcott) llegando a Nueva York tras huir al final de, ejem, 'Dexter New Blood'. Allí tendrá que lidiar con sus ansias asesinas y si, efectivamente, de tal palo tal astilla.