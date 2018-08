Dwayne Johnson hace realidad su sueño: será el rey Kamehameha en la nueva película de Robert Zemeckis

Dwayne Johnson debe ser el actor más trabajador de la historia. Apenas pasan unos pocos meses entre cada nueva película que estrena y su agenda está tan apretada que no me explico cómo es posible que pueda dar tanto de sí. Ahora suma a la misma 'The King', la nueva película de Robert Zemeckis que contará la historia del Rey Kamehameha.

No, 'The King' no tiene nada que ver con 'Dragon Ball' y sus ataques de energía, ya que gira alrededor del legendario rey que unió el control de las islas de Hawaii. Él ayudó a que sus habitantes pudieran mantener su cultura cuando los barcos europeos empezaron a llegar allí para comerciar en lo que parecía ser el paraíso, aunque en su momento no estuvo exento de ciertos peligros cuando ciertos exploradores descubrieron la zona antes de que Kamehameha las controlase.

Retrato de Kamehameha

Varios estudios pujaron por el proyecto, pero finalmente fueron Warner y New Line los que se hicieron con ella. Además, también se sabe ya que el libreto corre a cargo de Randall Wallace, nominado en su momento al Oscar por su trabajo en 'Braveheart'. Ya hay quien se está apresurando a compararla con la épica cinta de Mel Gibson por ello.

Por su parte, seguro que Johnson hace lo que sea por poder hacer la película y que el proyecto no caiga en el olvido, ya que se trata de un proyecto soñado para él, pues ya cuando dio el salto al cine dando vida al rey escorpión en 'The Mummy Returns' comentó que le encantaría interpretar a Kamehameha, algo que comentó en varias entrevistas más a lo largo de los años.

