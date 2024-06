Eddie Murphy aclara el futuro de la saga 'Shrek' y confirma el spin-off de uno de los personajes favoritos del público

Llevamos catorce años sin ver una película de 'Shrek' (desde la desangelada 'Shrek: Felices para siempre'), y después del éxito de 'El gato con botas: el último deseo' era cuestión de tiempo que en DreamWorks se pusieran las pilas para resucitar al ogro favorito de todos. Muchos intuíamos que el anuncio tenía que estar al caer, pero Eddie Murphy no solo lo ha confirmado, sino que, además, ha revelado que viene con un nuevo spin-off de la mano.

Ahora vas y lo cascas

Ha sido en Collider donde el actor ha desvelado por primera vez que, efectivamente, tendremos mucho más de la franquicia: no solo una quinta parte sino, también, una película en exclusiva de Asno. "Empezamos hace meses", asegura.

Grabé el primer acto, y seguiremos haciéndolo este año, la terminaremos. 'Shrek' va a salir y Asno tendrá su propia película. Sí, vamos a hacerla también. Así que vamos a hacer un 'Shrek' y vamos a hacer un Asno.

No se puede decir que no lo haya dejado claro, la verdad. Por si quedaba alguna duda, Murphy más o menos deja clara la fecha de estreno de 'Shrek 5': "Creo que saldrá en 2025". El actor no solo prepara la resurrección de esta saga, sino también de 'Superdetective en Hollywood' y 'La pantera rosa', viviendo una segunda juventud artística. En España, por nuestra parte, nos queda el morbo de volver a ver grabando juntos a José Mota y Juan Muñoz después de su separación. ¿Vamos pillando el billete de ida para Muy Muy Lejano?

En Espinof | 'Shrek': aquella vez en la que Steve Harwell y Smash Mouth hicieron historia con la Banda Sonora de la popular película de DreamWorks

En Espinof | Las 31 mejores películas de animación de la historia