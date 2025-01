Este es el slasher que puede quitarle la corona a 'Scream' y 'Terrifier 3'. Un asesino que solo mata enamorados en el día de San Valentín

El género slasher, conocido por sus asesinos enmascarados está a punto de recibir un giro romántico con la próxima sorpresa titulada 'Heart Eyes'. Con el Día de San Valentín como telón de fondo, esta propuesta de terror promete una nueva visión de la fórmula clásica del subgénero, mezclando romance y terror. Con un reparto formado por caras conocidas y un equipo creativo con una probada trayectoria en el género, la película está generando una considerable expectación entre los entusiastas del terror.

La película gira en torno a un asesino enmascarado conocido como el "Asesino de los Ojos del Corazón", que acecha y asesina a parejas el día de San Valentín. Este año, los objetivos del asesino son un par de compañeros de trabajo de Seattle, que son confundidos con una pareja después de trabajar horas extras en la festividad romántica. Obligados a luchar por sus vidas, deben desentrañar el misterio que se esconde tras los motivos del asesino y, al mismo tiempo, hacer frente a los sentimientos que surgen entre ellos.

El renacer del slasher se reafirma

El asesino que da nombre a la película es visualmente impactante, con corazones rojos que sustituyen a sus ojos, iluminando figura en las sombras. Esta inquietante imagen, unida al arma elegida por el asesino, un gran cuchillo, crea un contraste entre las connotaciones románticas del Día de San Valentín y la brutal realidad de los asesinatos. El divertido tráiler de la película insinúa un juego de suspense del gato y el ratón, en el que los protagonistas intentan desesperadamente escapar de las garras del asesino.

La producción cuenta con un sólido reparto con experiencia en el género de terror. Mason Gooding, conocido por su papel en las recientes películas de 'Scream', interpreta al protagonista masculino. Olivia Holt, protagonista de la película de terror de Prime Video 'Totally Killer' y del thriller juvenil 'Cruel Summer', interpreta a su compañera de trabajo y posible interés amoroso. El reparto también incluye a Devon Sawa, Gigi Zumbado, Michaela Watkins y Jordana Brewster, lo que refuerza las credenciales de género de la película.

El equipo creativo empieza con galones desde el guion, coescrito por Phillip Murphy, Christopher Landon y Michael Kennedy. Landon, conocido por su trabajo en comedias de terror como 'Este cuerpo me sienta de muerte' (Freaky) y la franquicia 'Feliz día de tu muerte' (Happy Death Day), también ejerce de productor. Su participación sugiere mucho humor negro, sello distintivo de sus anteriores películas, aunque esta está dirigida por Josh Ruben, cuyos anteriores trabajos como director incluyen 'Scare Me' y 'Werewolves Within'. Ruben ha expresado su entusiasmo por el proyecto, describiéndolo como un "slasher brutal en un universo nostálgico de comedia romántica".

Una alternativa subversiva a las comedias románticas

'Heart Eyes' sigue la línea de otras películas que se asocian a menudo con festividades como Halloween y Navidad, pero el Día de San Valentín también ha sido explorado dentro del género en un clásico como 'San Valentín Sangriento' (1981) y su remake o 'Un San Valentín de muerte' (2001). Aunque esta ofrece un giro único a la narrativa tradicional de romance y terror al centrarse en el tropo de la identidad equivocada.

La calificación de la MPA ha sido una R por su "fuerte violencia, gore, lenguaje y cierto contenido sexual" sugiere un enfoque sin tapujos de los elementos más salvajes en la línea de la reciente 'Black Friday', lo que, combinado con la ambientación de la película en el día de San Valentín, crea un malicioso contraste entre romance y brutalidad que puede dar la sorpresa, si sigue el enfoque cafre que se ve en los tráilers.

'Heart Eyes' se estrenará en los cines de Estados Unidos el 7 de febrero de 2025, para calentar San Valentín y posicionarse como una alternativa a las comedias románticas tradicionales, para celebrar (o quizás subvertir) la festividad. Una pena que en España de momento no haya noticias de fecha por parte de Sony, quizá están perddiendo la oportunidad de aprovechar las ganas de los fans del regreso de 'Scream 7' en 2026.

