Gerard Butler ya tiene director para 'Angel Has Fallen': el nuevo objetivo es el Air Force One

Todo el mundo quiere tener su propia franquicia, desde los propios estudios hasta los intérpretes. No deja de ser lo más parecido a una garantía de éxito que pueden tener todos ellos, por lo que en ocasiones se aferran a sagas que tampoco arrasan realmente. Ese parece el caso de Gerard Butler con 'Objetivo: La Casa Blanca' ('Olympus Has Fallen'), que ya dio pie a una segunda entrega en 2016 y que pronto tendrá tercera parte. Se titula 'Angel Has Fallen' y la noticia ahora es el fichaje de Ric Roman Waugh para realizarla.

Waugh es conocido principalmente por haber dirigido a Dwayne Johnson en 'El mensajero' ('Snitch'), pero también ha hecho otros títulos como 'Criminal' ('Felon') o 'Shot Caller', su último trabajo hasta ahora para el que contó con la presencia de Nikolaj Coster-Waldau, el célebre Jaime Lannister de 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones'). Aquí además de con Butler también contará con el regreso de Morgan Freeman, desconociéndose por ahora si Melissa Leo y Radha Mitchell también repetirán.

El que sí es seguro que no reaparecerá de nuevo es Aaron Eckhart como el presidente Asher, así que habrá que buscar a otro inquilino para la Casa Blanca. De hecho, la presencia del máximo mandatario de Estados Unidos es poco menos que obligada, ya que la película va a transcurrir a bordo del Air Force One, que es atacado por unos terroristas en pleno vuelo. Creighton Rothenberger y Katrin Benedikt vuelven a ocuparse del guion. Habrá que ver hasta qué punto se inspiran en cierta cinta protagonizada por Harrison Ford...

Por cierto, parece que ha sido el deseo del propio Butler de trabajar con Waugh lo que ha sido determinante para su contratación, ya que es fan de su estreno desde el estreno de 'Criminal', su ópera prima. Ahora tendrá que demostrar si es capaz de mantener esta franquicia con buena salud. Recordemos que la primera costó 70 millones y recaudó 170, mientras que el coste de 'Objetivo: Londres' ('London Has Fallen') se redujo hasta los 60, pero sus ingresos aumentaron hasta los 205.

