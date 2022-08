Han perdido el juicio: 'Ally McBeal' volverá 25 años después... pero la protagonista no será Calista Flockhart

A la hora de explorar la historia de los memes en la cultura popular, es innegable que uno de los primeros que fueron un éxito internacional, por mucho que ya nos quede muy sobrepasado, fue el famoso dancing baby al ritmo de 'Hooked on a feeling'. Y es que no era una cosa solo de Internet: se le aparecía en televisión a una abogada soltera que luchaba por su cliente, llevaba minifaldas provocativas y además era autosuficiente. Ahora, 25 años después de su estreno, preparan una secuela de 'Ally McBeal' que no es en absoluto lo que esperas.

Según informa Deadline, la nueva serie de ABC seguirá las andanzas de la hija de Renée, una abogada que además era la mejor amiga de Ally sobre la que se pueden decir dos cosas: la primera, que en la quinta temporada solo salió en el episodio final como cameo. La segunda, que nadie veía 'Ally McBeal' por Renée.

Karin Gist, la creadora de 'Our kind of people' y una de las más codiciadas por cadenas y servicios de streaming, será la encargada de guionizar y dirigir la serie bajo la atenta mirada de Calista Flockhart, que se perfila como productora ejecutiva y actriz: si el guion es lo suficientemente bueno, Flockhart ha expresado interés en volver a ser Ally. ¿Volverá Bizcochito? ¿Y Robert Downey Jr, después de su despido fulminante tras sus problemas con las drogas?

David E. Kelley, el productor original, ha dado su beneplácito a la idea pero ha decidido hacerse a un lado al saber que la serie trataría sobre una joven afroamericana que acaba de salir de la facultad para darle a Gist toda la libertad creativa que pueda tener en ABC. Hay que decir que si no viviste en la época de 'Ally McBeal' es posible que no te hagas una idea de por qué llevan veinte años peleándose por una secuela: fue un fenómeno tan grande que hasta hubo un spin-off, 'Ally', que era un simple corta-pega de los episodios quitando las tramas de juicios. Veremos si sigue teniendo mojo tantos años después y no han perdido el juicio.