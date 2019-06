'Juego de tronos': ya se rueda el piloto de la serie que serviría de precuela (si HBO decide producirla)

No ha pasado ni un mes desde que 'Juego de tronos' diese carpetazo a sus nueve años en antena con un último episodio que puso patas arriba la red de redes, desatando las iras de parte del fandom, promoviendo absurdas recogidas de firmas y dejándonos a unos cuantos con un muy buen sabor de boca; pero en HBO ya están manos a la obra con la precuela de su serie estrella.

Regreso a Poniente

Según hemos conocido gracias a Entertainment Weekly, la gente de Home Box Office ya se encuentra rodando su nueva aventura ambientada en Poniente en un lugar más que conocido por el equipo. Este no es otro que Irlanda del Norte, uno de los centros neurálgicos de la producción de 'Juego de tronos'.

Llama la atención que esta precuela aún no tenga una orden para convertirse en una serie completa, y que lo que se esté filmando no sea más que un piloto que podría o no prosperar. Aunque, lo que sería verdaderamente sorprendente, es que con el fenómeno que ha desatado la adaptación a la pequeña pantalla de 'Canción de Hielo y Fuego', esta nueva aproximación al universo de George R.R. Martin no recibiese luz verde más pronto que tarde.

El propio Martin explicó vagamente cómo es el mundo en el que se ambientará esta precuela de 'Juego de tronos', que transcurrirá miles de años antes de lo que hemos visto en la serie original y contará con Jane Goldman —'Kick-Ass'— como showrunner.

"Poniente es un lugar muy diferente. No hay Desembarco del Rey. No hay Trono de Hierro. No hay Targaryens. Valyria ni ha empezado a alzarse con sus dragones y con el gran imperio que construyó. Nos enfrentamos a un mundo diferente y más antiguo y, con suerte, será parte de lo divertido de la serie".