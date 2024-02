La mejor saga de cine de terror de los últimos años llega a su fin. La próxima película será la última, pero tiene truco

El cine de terror ha dado infinidad de grandes sagas a lo largo de los años, pero dentro del cine reciente creo que no hay ninguna que pueda competir con la franquicia 'The Conjuring'. Los Expedientes Warren pronto dieron pie a un enorme universo, pero la noticia ahora es que la franquicia madre va a llegar a su final con su cuarta entrega.

Lo cierto es que ya había serías sospechas de que algo así iba a suceder cuando se dijo que la película iba a titularse 'The Conjuring: Last Rites', pero la confirmación de que ese es el plan de Warner no ha llegado hasta ahora. Además, en The Hollywood Reporter aclaran también que ahora mismo el proyectos se conoce únicamente por el nombre de 'The Conjuring 4', por lo que lo de 'Last Rites' puede que haya sido descartado.

Además, el proyecto acaba de dar un gran paso adelante, pues Michael Chaves, quien ya se ocupase de la puesta en escena de 'Expediente Warren: Obligado por el demonio', está ultimando los detalles del acuerdo para dirigir también 'The Conjuring 4'. El objetivo es rodarla este mismo verano en la ciudad de Atlanta con Vera Farmiga y Patrick Wilson de nuevo al frente del reparto.

Que sea la última tampoco significa mucho

Sin embargo, el hecho de que 'The Conjuring 4' esté planeada como la entrega final de la saga tiene truco. Por un lado, hay multitud de spin-offs que pueden seguir adelante con nuevas entregas. No nos olvidemos de que 'La monja 2', también dirigida por Chaves, fue un éxito enorme el año pasado al recaudar casi 270 millones de dólares cuando su coste ni siquiera llegaba a los 40 millones.

Además, el año pasado se anunció la puesta en marcha de una serie de televisión para HBO Max que iba a continuar la historia contada por las películas. Se desconoce si la idea era seguir contando con Farmiga o Wilson, pero es que incluso aunque no fuese el caso, siempre podrían reaparecer en alguno de los spin-offs. A fin de cuentas, ambos ya se dejaron ver en la estimable 'Annebelle vuelve a casa', por no mencionar la escena post-créditos de 'La monja 2'...

