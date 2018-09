Michael B. Jordan será John Clark, el segundo personaje más popular creado por Tom Clancy

Los amantes del cine y la televisión probablemente asocien al escritor Tom Clancy con Jack Ryan, uno de sus personajes más populares. Sin embargo, no es el único creado por él que tuvo una saga literaria propia y ahora Paramount ha llegado a un acuerdo con Michael B. Jordan para que se convierta en John Clark en el salto a la gran pantalla de las novelas 'Rainbow Six' y 'Without Remorse'.

Da la casualidad de que ya hemos visto al personaje en la gran pantalla, pues estuvo interpretado por Willem Dafoe en 'Peligro inminente' y Liev Schreiber en 'Pánico nuclear', ya que sus caminos se han cruzado en numerosas ocasiones con Jack Ryan, ¿querrá eso decir que quizá veamos a John Krasinski en algunas de las películas lideradas por Jordan?

Escena de 'Peligro inminente'

La primera en hacerse será 'Without Remorse', que funcionará a modo de presentación de los orígenes del personajes. Paramount está actualmente reuniéndose con directores y guionistas antes de tomar una decisión sobre en manos de quién dejar el inicio de este posible franquicia cinematográfica. Los elegidos estarán supervisados por Akiva Goldsman, quien ejercerá como productor principal de la película.

Por su parte, Jordan también ejercerá como productor junto a Josh Appelbaum y Andre Nemec. El resto de miembros del equipo todavía está por concretar. Recordemos que Paramount ya intentó sacar adelante previamente la adaptación de 'Rainbow Six' con Ryan Reynolds como protagonista y Christopher McQuarrie tras las cámaras, pero ese proyecto se quedó en nada y finalmente han apostado por el que ahora nos ocupa.

Vía ! Variety