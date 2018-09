¿Michael B. Jordan como Superman? Warner y Henry Cavill responden a los rumores sobre el futuro del hombre de acero

La bomba informativa de ayer en el mundo del cine fue descubrir que Henry Cavill no volverá a ser Superman. Así lo afirmaron THR y Deadline, dos de los medios más importantes y fiables de la industria norteamericana, apoyándose en fuentes y declaraciones anónimas relacionadas con Warner. A la noticia se sumaron rumores sobre los motivos del estudio y el futuro del hombre de acero.

Según THR, Warner no tiene intención de producir otra película de Superman en los próximos años y baraja ya la posibilidad de contratar a otro actor. Deadline dio un paso más y mencionó un nombre: Michael B. Jordan. Ya dio vida a Johnny Storm en el (fallido) reboot de 'Cuatro Fantásticos' y es una de las grandes estrellas jóvenes de Hollywood. Físicamente, es perfecto para encarnar a un superhéroe.

Jordan ha destacado en dramas como 'Fruitvale Station' aunque sus películas más populares son 'Creed' (este año se estrena la segunda parte), la mencionada 'Cuatro Fantásticos' y 'Black Panther', donde interpreta a uno de los mejores villanos del Universo Marvel. Aunque ya tiene dos papeles en el cine de superhéroes, ninguno de ellos sería un impedimento para llevar la capa de Superman. Ni siquiera la piel, en los cómics de DC ya hubo un Superman negro.

Ahora bien, Deadline sólo afirma que Warner ha bajarado la opción de Michael B. Jordan, no que vayan a ficharle ni que haya un proyecto en marcha (todavía). A día de hoy, Cavill es Superman; la noticia es que Warner no tiene intención de volver a contar con él porque quieren apostar por Supergirl.

Al comprobar que la información se extendía como la pólvora por Internet y las redes sociales, la agente del actor publicó este mensaje en Twitter:

Be peaceful, the cape is still in his closet. @wbpictures has been and continues to be our partners as they evolve the DC Universe. Anticipate a WB statement later today.