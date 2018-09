DC pierde a Superman: Henry Cavill rompe su vinculación con Warner

Nuevo capítulo de la caótica e incomprensible gestión de Warner con los superhéroes de DC. HollywoodReporter ha lanzado una llamativa exclusiva donde afirman que Henry Cavill ha dejado de ser Superman. Al parecer, el estudio quería que el actor hiciera un cameo en 'Shazam!' pero Cavill no estaba disponible, a causa de otro rodaje, y se ha decidido dar por cerrada su etapa.

La noticia sorprende hasta cierto punto. Recordemos que el mismo actor fue indirectamente responsable del caos de los reshoots de 'Liga de la Justicia' debido a que estaba rodando 'Mision Imposible: Fallout' y no podía afeitarse el bigote; por otro lado, Cavill lleva años pidiendo una secuela de 'El hombre de acero' ('Man of Steel') y Warner no se la ha dado, sin embargo, no tuvo problemas en poner rápidamente en marcha la continuación de 'Wonder Woman'.

Según las fuentes de THR, la situación se volvió absurda para Cavill cuando Warner anunció que quieren centrarse en Supergirl y descubrió que aún faltan años que Superman vuelva a los cines. Además, en Warner no ven ningún problema en cambiar al actor u optar por un reboot: "Superman es como James Bond, y después de un cierto recorrido tienes que buscar a nuevos actores".

Lo mismo está pasando con Ben Affleck, que probablemente será sustituido en el proyecto de Batman que prepara Matt Reeves; se rumorea que es un reboot y contará con un actor más joven.

Fichado por Zack Snyder, el británico Henry Cavill ha interpretado a Kal-El, Superman y Clark Kent, en sólo tres películas: 'El hombre de acero', 'Batman v Superman' y 'Liga de la Justicia', aunque en esta última tenía un papel secundario. Una lástima porque creo que bordaba el personaje y se merecía la oportunidad de hacer otra película como protagonista.

Por cierto, él ya ha pasado página: liderá el reparto de 'The Witcher', la ambiciosa adaptación del videojuego para Netflix. Por su parte, Warner estrena en diciembre la siguiente película del Universo DC: 'Aquaman'.