Supergirl regresa al cine: la prima de Superman queda en manos del guionista de 'The Cloverfield Paradox'

Supergirl ya tuvo una película propia en 1984, pero estuvo muy lejos de estar a la altura de lo esperado y su futuro en la gran pantalla quedó rápidamente sepultado. 31 años años después estrenó su propia serie que aún continúa en emisión, pero en Warner y DC han decidido que no es suficiente y han puesto en marcha una nueva versión cinematográfica.

Por ahora, Warner ha contratado a Orien Uziel para escribir el libreto, quien tiene en su haber los guiones de cintas como 'The Cloverfield Paradox', 'Éramos pocos y llegaron los aliens' ('Freaks of Nature') o 'Infiltrados en la universidad'. Seguro que no soy el único al que le da miedo por lo de 'The Cloverfield Paradox', pero bueno, tampoco se puede acertar o fallar siempre.

Esta nueva 'Supergirl' se encuentra actualmente en una fase de desarrollo inicial, ya que ni siquiera se ha asignado todavía un productor al proyecto. Por tanto, está por ver cuál va a ser exactamente la dirección por la que apueste Warner, ¿quizá unir al personaje con Superman? Que todavía estamos esperando que Henry Cavill protagonice una nueva cinta como el hombre de acero en lugar de seguir apareciendo en más crossovers de DC...

Además, la película es uno de los primeros proyectos aprobados por Walter Hamada desde que asumiera el control de los superhéroes de DC. Con anterioridad se había encargado de liderar el cine de género de New Line y ahora tiene el reto de reconducir un universo muy criticado y que tampoco ha estado hasta ahora a la altura de las expectativas económicas de Warner.

