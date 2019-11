La mítica serie 'Kung Fu' también tendrá remake, pero el pequeño saltamontes será ahora una mujer

La moda de los remakes de series antiguas está lejos de parar. y además, como ya comentábamos con 'El zorro', la revisión de clásicos se está llevando a cabo con mujeres como protagonistas y ahora toca 'Kung Fu', la serie homónima de artes marciales de los años 70 con David Carradine, aunque, esta vez, estará centrada en un personaje femenino. ¿Llamarán a Tilda Swinton?

Has aprendido mucho, pequeña saltamontes

Greg Berlanti, El productor ejecutivo detrás de 'Arrow', 'The Flash' y todas las otras series de superhéroes del canal The CW, así como 'Riverdale', 'All American' y otras, está trabajando en un nuevo reboot en forma de serie de televisión para. En la serie original, Carradine interpretó a Kwai Chang Caine, un monje Shaolin que viaja por el Viejo Oeste armado con su espíritu y su conocimiento del arte marcial mientras busca a su medio hermano Danny.

La serie estará escrita por Christina M. Kim, productora ejecutiva de 'Blindspot', que actuará como productora ejecutiva junto a Martin Gero, Berlanti y Sarah Schechter de Berlanti Productions. La nueva historia se centrará en una joven china-estadounidense que deja la universidad y se embarca en un viaje cambiavidas, hacia un monasterio aislado en China. Cuando regresa a su ciudad y la encuentra invadida por el crimen y la corrupción.

La protagonista usará sus habilidades de artes marciales aprendidas y los valores de Shaolin para proteger a su comunidad y llevar a los criminales ante la justicia, todo mientras sigue el rastro del asesinato de su mentor que también la busca a ella. Este no es el primer intento de traer de vuelta 'Kung Fu' a la televisión: FOX había probado hace más de dos años, con un remake escrito por la veterana de 'Arrow' Wendy Mericle, también centrada en una mujer.