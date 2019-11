'El Zorro' se apunta a los reboots femeninos: en marcha una nueva serie ambientada en la actualidad

Hace apenas 24 horas os contábamos que CBS había dado luz verde al episodio piloto de 'The Equalizer'; una nueva serie que cambiaría de género al justiciero Robert McCall de la producción original —y su versión cinematográfica con Denzel Washington— de la mano de Queen Latifah. Pero la rueda de los reboots en clave femenina está lejos de dejar de girar.

Leyendas en femenino

Gracias al medio The Wrap hemos conocido que la gente de CBS TV Studios se encuentra trabajando en una idea similar para NBC; esta no es otra que un reinicio de 'El Zorro' producido por Propagate que se encuentra en las primeras fases de desarrollo, cortesía del productor ejecutivo y guionista Alfredo Barrios Jr. —'Magnum', 'Último aviso'—.

Según ha contado el propio Barrios, la serie volverá a explorar la leyenda del Zorro desde la actualidad y seguiría a Z, una mujer descendiente de un linaje de guerreros que deberá tomar medidas inesperadas para proteger a los miembros indefensos de su comunidad.

De ambientarse en Estados Unidos —algo aún no confirmado—, y mantener los genes latinos del protagonista, todo apunta a un nuevo dardo a la administración Trump; pero para saber en qué termina todo esto, aún debe filmarse el piloto y esperar a que la cadena de luz verde a la temporada completa. Y por si os lo preguntáis, no; aún no tiene título oficial.