Netflix ampliará su catálogo de comedias con una película de 'Between Two Ferns', el talk show de Zach Galifianakis

Netflix no deja de dar que hablar. Raro es el día que no surge alguna noticia sobre la plataforma de streaming, que cuenta ya con más de 130 millones de suscriptores en todo el mundo. Tras saber que va a pagar 100 millones de dólares por mantener 'Friends' en su catálogo, quizá sorprenda menos enterarse que tiene en marcha una película de 'Between Two Ferns' pero el proyecto no deja de ser realmente extraño.

Porque se trata de una parodia del tradicional talk show. Desde el mismo título ("Entre dos helechos"), este programa online de entrevistas para la web de humor Funny or Die, que va surgiendo de manera esporádica, es una absoluta burla de las entrevistas con famosos donde su cocreador, Zach Galifianakis, se ríe de todo y de todos, empezando por él mismo.

Por el simplísimo plató de 'Between Two Ferns' han pasado actores como Brad Pitt, Natalie Portman o Bradley Cooper, y celebridades como Justin Bieber o Barack Obama, ¡cuando aún era el presidente de los Estados Unidos de América! Esa es, claro, una de las cumbres del hilarante e incómodo programa presentado por Galifianakis. Puedes ver o recordar esa "entrevista" a continuación:

THR informa que la producción ya ha comenzado "en secreto" bajo la producción del equipo de Funny or Die. Por supuesto, Zach Galifianakis lidera el largometraje dando vida a esa cómica versión de sí mismo, y no faltarán estrellas: de momento están ya confirmados los nombres de Keanu Reeves, Peter Dinklage, David Letterman, Ed Helms y Bradley Cooper; los dos últimos, protagonistas junto a Galifianakis de la taquillera trilogía 'Resacón en Las Vegas' ('The Hangover').

La puesta en escena corre a cargo de Scott Aukerman, otro de los creadores de la idea original y director de muchas de las piezas. Como es "secreto", no hay por ahora una fecha de estreno. No parece un material para una película pero supongo que explorará la historia que hay detrás del programa y sus helechos.