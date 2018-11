La película de 'Breaking Bad' será una secuela centrada en Jesse Pinkman

Ayer saltó la liebre y hoy no se habla de otra cosa: la película de 'Breaking Bad' continuará la historia de Jesse Pinkman mientras la otra estrella de la función, Bryan Cranston, juega al despiste con su participación en la película de Vince Gilligan.

Continuar la historia de 'Breaking Bad' sin Bryan Cranston habría sido algo inimaginable hace unos pocos años, pero el éxito de 'Better Call Saul' demuestra que hay un público para los proyectos ambientados en el universo de 'Breaking Bad', con o sin Walter White.

A partir de aquí, SPOILERS si no has visto la serie (que ya te vale)

Ahora parece que la película se establecerá tras de la conclusión de la serie, por lo que Walter solamente podría aparecer a través de flashbacks, alucinaciones o secuencias de sueños si tenemos en cuenta el final de la misma.

En la última temporada de 'Breaking Bad', Jesse fue secuestrado por un grupo de neonazis que obligaron al pobre diablo a cocinar la receta de Heisenberg. Con ayuda de Walter logrará salir del paso y emprender una huída a ninguna parte, y ahí es donde el creador de los personajes quiere continuar: "Mi sensación es que escapó. Pero lo más probable es que más pronto que tarde encontrasen sus huellas por todas partes y terminase siendo capturado. Pero la forma en que lo veo es que se escapó y llegó a Alaska, cambió su nombre y tuvo una nueva vida. Todos queremos eso para el chico. Se lo merece".

Mientras tanto, Bryan Cranston tira balones fuera como puede: "Sí, parece que hay una película en marcha, pero sinceramente ni siquiera he leído el guión. No he recibido el guión. Piensa si eso responde a la pregunta sobre si estaré en ella". Como es lógico, la estrella de la serue se deja querer: "Yo lo haría. Si Vince Gilligan me lo pide, lo haré. Es un genio. Es una gran historia y hay mucha gente que desea cerrar las tramas que quedaron abiertas y esta idea, por lo que me han dicho, incluye al menos un par de ellas".