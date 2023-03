¡Pika pika! 'Detective Pikachu 2' encuentra a su director en 'Portlandia' y anuncia una nueva reescritura del guion

No es que la competencia sea feroz, pero es posible que 'Detective Pikachu' sea la mejor película basada en un videojuego que se ha hecho jamás, aunque quizá todo cambie después de 'The last of us' y se lo empiecen a tomar en serio. Este mundo Pokémon realista podría haber sido un absoluto fracaso, pero todas las criaturas funcionaban, la trama detectivesca no era un horror y la adaptación, aún rozando el Valle Inquietante de forma continua, jamás caía en el ridículo. Pero desde 2019 no se sabe nada de una secuela que ahora, por fin, parece que está cogiendo rumbo.

¡Pika pika!

En enero de 2019 ya se anunció que se estaba trabajando en una segunda parte con Oren Uziel como guionista. El autor de los libretos de 'Mortal Kombat' o 'The Cloverfield Paradox' se puso a ello, pero dos años después y una pandemia de por medio Justice Smith pidió cautela en las expectativas porque no creía que fuera a pasar por mucho que todos quisiéramos. Vistos los 433 millones que recaudó la película original, no hacer una secuela era pegarse un poke-tiro en el pie.

Y así ha sido. Finalmente, se ha confirmado que el nuevo director será Jonathan Krisel, co-creador de 'Portlandia' y 'Baskets' además de director de episodios y sketches para 'Tim & Eric awesome show, good job!' (que ojalá algún día todos podamos disfrutar en HBO Max) o The Lonely Island. En su día se anunció que Krisel haría la famosa película de 'Barrio Sésamo' a la que pondría música Bo Burnham, pero quedó en el limbo de los proyectos perdidos: es un director muy personal, humorístico y único, una más que curiosa elección para 'Detective Pikachu 2'.

El guion de Oren Uziel será reescrito por Chris Galletta, guionista de David Letterman que ya gustó en Sundance hace una década con 'Los reyes del verano'. Aún se desconoce si Ryan Reynolds pondrá la voz a Pikachu una vez más, pero visto el éxito de la primera parte, y a pesar de su final, sería extraño que no lo hiciese. De momento no sabemos nada de una posible fecha de estreno, ni de la película ni de la secuela del videojuego que Nintendo anunció en 2019. ¿Podemos hablar ya de la maldición de 'Detective Pikachu 2'?