Primer vistazo a la nueva película de terror de David Cronenberg, sobre un invento que permite a la gente ver los cadáveres de sus seres queridos descomponerse

David Cronenberg acaba de terminar la producción de su próxima película de terror. Parece que no solo se confirma que 'The Shrouds' es su próximo proyecto tras 'Crimes Of The Future' del año pasado. La noticia se conoció cuando el actor principal, Vincent Cassel compartió una foto del rodaje en Instagram con la primera actualización oficial del proyecto desde que se anunció.

Más desafíos éticos en el filo del futuro

No sabemos qué esperar del Rey del Horror venéreo, pero a juzgar por el argumento será otra obra perturbadora y extraña y asquerosa. En la publicación, Cassel agradeció al maestro del gore intelectual y al resto del equipo. Específicamente, mencionando a Cronenberg,

“Gracias, David Cronenberg, por tu confianza y elegancia indisoluble”.

Según Collider, según los informes, Cassel interpretará a Karsh en la película, cuya sinopsis reza:

"Un hombre inventa un dispositivo que lo ayuda a construir un cementerio donde los visitantes pueden ver cómo se descomponen los cuerpos de sus seres queridos. Sin embargo, comienza a reevaluar su invento cuando la gente comienza a destrozar las tumbas, incluida la de su esposa”.

'The Shrouds' está escrita y dirigida por David Cronenberg. Está protagonizada por Cassel, Guy Pearce, Diane Kruger y la favorita Elizabeth Saunders. La película parece estar envuelta en un halo de misterio, ya que solo tenemos la información de la clausura del rodaje y aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, pero seguramente podamos esperar verla en algún momento del próximo año.

