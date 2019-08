Primero 'Alien 5' y ahora 'RoboCop Returns': Neill Blomkamp abandona la esperada secuela

Nos las prometíamos muy felices cuando se anunció que Neill Blomkamp iba a dirigir una nueva película de la saga RoboCop, sobre todo cuando poco después se confirmaba que iba a ser una secuela directa de la primera entrega dirigida por Paul Verhoeven. Todo parecía ir viento en popa, pero Blomkamp acaba de anunciar a través de su cuenta de twitter que abandona la película.

Off Robocop. I am shooting new horror/thriller and MGM can’t wait/ need to shoot Robocop now. Excited to watch it in theaters with other fans. N