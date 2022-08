El protagonista de 'El juego del calamar' volverá a convertirse en un asesino implacable en una serie precuela del thriller de acción 'Libéranos del mal'

A pesar de que muchos comenzasen a identificar su rostro gracias a su fantástica labor como protagonista en 'El juego del calamar' —que le sirvió para rascar una nominación al Emmy—, la carrera de Lee Jung-jae se remonta a mucho más atrás del lanzamiento del fenómeno de Netflix; habiendo participado en producciones de la talla de 'Gwansang', 'New World', 'El gran golpe' o la popular serie 'Teuripeul'.

Mucho más que calamares

No obstante, uno de sus roles más celebrados es el del implacable asesino cubierto de tatuajes y llamado Ray al que dio vida en la electrizante 'Libéranos del mal'; un thriller de acción marca de la casa surcoreana dirigido por Hong Won-chan —guionista de las magníficas 'The Chaser' y 'The Yellow Sea'—.

Pues bien, el éxito en taquilla del largometraje, que se lanzó en cines de Corea del Sur durante un parón en las restricciones por la pandemia atrayendo a 4,36 millones de espectadores a las salas, ha derivado en un spin-off en forma de serie titulado 'Ray' en el que Lee volverá a dar rienda suelta a su talento y magnetismo en pantalla.

Pero ojo, porque el show, que explorará los orígenes de su personaje principal, no encuentra su único reclamo en el intérprete de Seúl, contando con un equipo técnico y creativo deslumbrante. Este comienza por el dúo de directores compuesto por el propio Hong Won-chan y Shin Woo-seok, y se completa con el guionista Kim Bo-tong —'D.P'— y el director de fotografía Hong Kyung-pyom, responsable de largometrajes como 'Parásitos', 'Burning' o 'El extraño'.

La preproducción de 'Ray' comenzará el próximo 2023 y aún no hay planes de distribución para ella, así que tocará armarse de paciencia. Eso sí, raro será que no nos encontremos ante una nueva muestra del poderío audiovisual del país asiático.

