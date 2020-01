La secuela de 'No respires' ya tiene director: el regreso del "Hombre Ciego" empieza a rodarse en abril

En 2016, 'No respires' (Don't Breathe,2016) se convirtió en un sorprendente éxito de terror, y ahora se ha confirmado que su coguionista Rodo Sayagues estará a cargo de la secuela, que llevará por título 'Don't Breathe Again' (no respires de nuevo', que también ha coescrito con el director de la original Fede Álvarez, y según Collider estaría listo para entrar en producción en abril.

Atrapado por su pasado

'Don't Breathe Again' también verá el regreso del actor Stephen Lang, que tendrá que lidiar con sus acciones mortales de la película original, que ganó 157 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de solo 10. El film también obtuvo una buena respuesta crítica, actualmente con un 88% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. La única línea de sinopsis actual comenta que: "En los años posteriores a la invasión mortal de la casa, el Hombre Ciego vive en una tranquila soledad hasta que sus pecados del pasado le alcanzan".

En la película original, tres adolescentes tienen como objetivo asaltar la casa de un hombre ciego que vive en el vecindario para robar una caja fuerte. Una vez dentro, los ladrones descubren que el hombre (Lang) está acostumbrado a moverse en su propia casa en la oscuridad, convirtiendo a los ladrones en presas. El guionista y director Fede Álvarez ha estado dando pistas de una secuela desde que la película original se convirtió en un éxito.

Álvarez, el autor del remake de 'Evil Dead' en 2013, asociado a títulos de estudios más grandes como 'Millenium: Lo que no te mata te hace más fuerte' (The Girl in the Spider's Web, 2018) deja la franquicia en manos de un colaborador de confianza como Sayagues habiendo hablado ya de las vías que la película exploraría a IGN en 2016: