La secuela de 'Twister' demuestra que Hollywood anda con la imaginación en coma, pero nos regalan el mejor título posible

Los 90 fue la década perfecta para el cine de catástrofes atmosféricas: el cambio climático aún era ciencia ficción y los efectos especiales por ordenador estaban llegando a cotas de realidad nunca antes soñadas. En esta época tuvimos volcanes, maremotos, meteoritos y, por supuesto, tornados.

Twisted Twisters

Antes de que los tornados se asociaran de manera imposible con los tiburones, 'Twister' se convirtió en la segunda película más taquillera de 1996, después de 'Independence day'. Y al igual que aquella, más de 25 años después va a tener una secuela que nadie ha pedido, pero por la que es imposible no tener curiosidad.

El nombre de esta secuela no podía ser mejor: 'Twisters'. Lo que empezó como un reboot dirigido por Joseph Kosinski ha terminado siendo una segunda parte que estará protagonizada por la hija de los dos protagonistas de la película original, interpretados por Helen Hunt y Bill Paxton. Hunt aparecerá en la película, pero aún no se sabe exactamente qué pasará con el personaje de Paxton, fallecido en 2017. Algunos rumores indican que aparecerá en la cinta, pero aún no se sabe cómo.

El guion es de Mark L. Smith, guionista de 'Martyrs' o 'El renacido', y todos los que lo han leído, incluyendo Steven Spielberg, dicen que es estupendo. Qué van a decir, por otro lado. Kosinski se ha bajado del proyecto (después del éxito de 'Top Gun Maverick' es posible que no quiera ser recordado como el tipo que intenta revivir viejas glorias) y Universal, que espera empezar a rodar a inicios de 2023, aún está en busca de director, algo que da muchísima confianza en el proyecto.

De momento, los nombres se reducen de momento a tres: Dan Trachtenberg ('Predator: la presa'), Travis Knight ('Bumblebee') y Jimmy Chain y Elizabeth Chai ('Free solo'). Nombres grandes para una secuela que puede ser exactamente lo que el mundo del cine actual necesita: más tornados.