SyFy quiere tener su fantasía de George R.R. Martin: acelera la adaptación de 'Nightflyers'

Nadie puede discutir que 'Juego de Tronos' se ha convertido en una de las series de televisión más importantes de lo que llevamos de siglo. De hecho, en HBO ya trabajan a marchas forzadas para realizar algún spin-off ambientando en ese universo creado por George R. R. Martin, pero el resto de cadenas también quiere probar suerte con su obra. Ahora la noticia es que Syfy ha acelerado la serie que estaba preparando basada en 'Nómadas nocturnos' al dar luz verde a su episodio piloto.

'Nómadas nocturnos' cuenta la historia de ocho científicos y un telepatía que inician un viaje galáctico en busca de vida alienígena. Todos ellos viajan a bordo de la Nightflyer -de ahí el título- acompañados por una reducida tripulación y un hermético capitán. Las cosas no tardan en complicarse más de lo previsto inicialmente, cambiando de forma irremediable la relación entre todos ellos tras una serie de horribles eventos.

Martin publicó por primera vez 'Nómadas nocturnos' en 1980, tardando apenas siete años en dar el salto a la gran pantalla con 'Nightflyers, la nave viviente', una cinta dirigida por Robert Collector algo olvidada en la actualidad. Lo más curioso de todo es que el propio escritor señaló que Syfy ha tomado más como referencia dicho largometraje que su novela original, la cual a su vez adaptaba la primera versión de la novela que él luego amplió de 23.000 a 30.000 palabras. Habrá que ver qué sale de ahí.

Además, conviene destacar que Martin no va a estar implicado en 'Nightflyers' y el culpable de ello es su contrato con HBO para 'Juego de Tronos'. En el mismo hay una cláusula de exclusividad por el que no puede trabajar en otras adaptaciones, ¿os imagináis que no fuera el caso? Entonces sí que nunca acabaría la saga literaria. El encargado de escribir el piloto ha sido Jeff Buhler, guionista del largometraje 'El vagón de la muerte' ('The Midnight Meat Train').

