Taika Waititi dirigirá 'Akira' si Warner acepta estas condiciones

Taika Waititi está a punto de comerse el mundo. Las primeras opiniones de 'Thor: Ragnarok' han sido muy positivas y todo apunta a otro gran éxito para Marvel. Es además su primer blockbuster, pero eso podría cambiar en breve, ya que hay rumores muy fuertes de que es el elegido por Warner para sacar adelante la adaptación de 'Akira' en la que Hollywood lleva años trabajando. Sin embargo, el estudio aún no ha hecho ningún tipo de anuncio oficial al respecto.

Eso no ha impedido que le hayan preguntado al director de 'Lo que hacemos en las sombras' ('What We Do In The Shadows') y este ha confirmado que ha habido conversaciones con Warner, aunque sin pronunciarse sobre si ya habían llegado a algún tipo de acuerdo. Lo que sí ha querido aclarar es que le gusta tanto el manga como el anime, pero que: "no haría un remake de la película, haría una adaptación del cómic". Además, ha comentado lo siguiente sobre el temido whitewashing del reparto:

Fichar a adolescentes asiáticos sería para mí la forma de hacerlo y probablemente no, nadie famoso. Sería gente desconocida, por descubrir.

Una aclaración muy necesaria para acallar los miedos de aquellos que no quieren que se repita algo como lo de 'Ghost in the Shell: El alma de la máquina' y que estuvo a punto de suceder en el reboot de 'Hellboy'. Ed Skrein finalmente abandonó el proyecto y Lionsgate fijó su atención en Daniel Dae Kim, una elección más adecuada basándonos en la raza del personaje en cuestión. El problema es que un caso así sigue siendo toda una rareza en Hollywood.

Recordemos también que en su momento se asociaron nombres como los de Kristen Stewart, Dane DeHaan y Garrett Hedlund para la adaptación en imagen real de 'Akira'. Ahora la duda está en saber si Warner está dispuesta a invertir una gran suma de dinero en una película sin ningún rostro conocido en su reparto. Algo me dice que no van a querer arriesgarse y que quizá por ello aún no haya acuerdo con Waititi.

