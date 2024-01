Tom Cruise ya prepara 'Top Gun 3' en Paramount... a pesar de acabar de firmar un acuerdo con Warner

Tom Cruise ha firmado un acuerdo para desarrollar películas en Warner, sí, y el estudio está intentando por activa y por pasiva que retome la secuela de 'Al filo del mañana', pero de momento el actor y productor parece que tiene una agenda muy llena lejos del pacto estratégico en cuestión. Primero tiene que acabar de rodar 'Misión Imposible 8', después será el momento de la película de la NASA con Doug Liman donde pondrá el pie en el espacio de verdad y, finalmente, será el momento de... 'Top Gun 3'.

Danger zone

Según informa Puck, en estos momentos en Paramount Ehren Kruger, el guionista de 'Top Gun: Maverick' pero también de 'Ghost in the shell' y tres de las películas de 'Transformers', está escribiendo el guion de esta nueva secuela de 'Top Gun' que, a priori, contaría de nuevo con Cruise además de con Miles Teller y Glenn Powell, dirigidos una vez más por Joseph Kosinski.

Vamos, un intento de echar más gasolina al fuego que supuso su segunda parte de manera absolutamente inesperada. No es de extrañar: fue la película más taquillera de toda la filmografía del actor (1.490 millones de dólares en todo el mundo) y consiguió seis nominaciones al Óscar, incluyendo mejor película. El gran problema es que Warner se ha tenido que quedar con cara de verlas venir.

A estas alturas está claro que Tom Cruise no se va a retirar de hacer cine jamás, pero a sus 61 años, y después de terminar con la franquicia 'Misión Imposible', es posible que no tenga tantos blockbusters en su interior como pretende Warner. De momento, todo indica que, como poco, le volveremos a ver conduciendo un caza otra vez más. Y después, el futuro es incierto. No es fácil ser el actor más codiciado de todo Hollywood.

