¡Vuelve 'Aída' diez años después! La película basada en la serie de Carmen Machi estará dirigida por uno de sus actores más exitosos

Todo empezó como un vídeo de Instagram para celebrar los diez años del final de 'Aída': con Paco León al frente, el resto del reparto, que durante años pobló las calles de Esperanza Sur, volvía a juntarse para el regocijo de los fans, que enseguida empezaron a pedir un reencuentro televisivo, pero esta vez de verdad. Y después de que Eduardo Casanova dejara caer en 'Masterchef Celebrity' que volvía Fidel, sin aclarar el formato ni las fechas, ahora tenemos la confirmación: será una película.

Ahora me toca a mí

Y no una película cualquiera: se tratará de un proyecto dirigido por el propio Paco León, que se ha encargado del guion junto con Fer Pérez, uno de los guionistas de la serie. El propio actor y director ha afirmado que no lo tenía claro al principio, pero por fin tiene la fórmula del éxito: "Cuando me propusieron que fuera yo el que dirigiera el proyecto, tuve algunas dudas. Después se me ocurrió una idea y ahora estamos trabajando en ello con ilusión. Va a ser un viaje muy fuerte para todos volver a Esperanza Sur".

La última vez que León se puso tras las cámaras fue en la fallida 'Rainbow', de Netflix, hace dos años, pero cabe esperar que esta 'Aída y vuelta' (es el título, al menos, que marca la IMDb, que todo lo sabe) sea una de las películas más exitosas de su filmografía, al menos si se cumple lo esperado por Ghislain Barrois, consejero delegado de Telecinco Cinema.

No resulta tan sencillo como pueda parecer recurrir a una marca tan emblemática para hacer una película. De hecho, no ocurrió hasta que casualmente se reunieron en una celebración muchos de los protagonistas de la serie y surgió definitivamente la chispa que sirvió de germen de este proyecto (...) No se trata de hacer un capítulo más en la gran pantalla. Paco León nos plantea trasladar a los personajes y sus entornos más característicos a una historia que integra ambos universos y que le aporta una mayor profundidad narrativa a la fórmula original. Los amantes de Aída estamos de enhorabuena.

Más allá de Eduardo Casanova y Paco León se desconoce quiénes volverán del reparto original, pero es de esperar que lo hagan todos, incluyendo, por supuesto, a Carmen Machi, que a pesar de que salió de la serie en la temporada 5 le dio nombre hasta el final. La película se empezará a rodar en el primer trimestre de 2025, así que podemos esperarla para final de año o inicio del siguiente. Ahora le toca a ella.

