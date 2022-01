Wes Anderson se une a Benedict Cumberbatch y Netflix para volver a adaptar a Roald Dahl en ‘La maravillosa historia de Henry Sugar’

Wes Anderson va a por su segunda adaptación de una historia de Roald Dahl, 12 años después del éxito de su versión stop-motion de 'Fantástico Sr Fox' (Fantastic Mr Fox, 2009). Una producción respaldada por Netflix, que recientemente compró los derechos del catálogo completo de Dahl y que según el reportero del Daily Mail, Baz Bamigboye, estará basada en ‘La maravillosa historia de Henry Sugar’ (The Wonderful Story of Henry Sugar, 1977) y Benedict Cumberbatch interpretará el papel principal.

El multiverso Roald Dahl de Netflix

Anderson volverá a tocar al autor de literatura infantil tras su 'La crónica francesa' y para ello ha elegido la historia sobre un jugador que estudia meditación para adquirir la capacidad de ver a través de las cartas, y luego abre una cadena de orfanatos con sus ganancias. Netflix adquirió el catálogo completo de Dahl de Roald Dahl Story Company en septiembre de 2021 después de obtener la licencia de 16 de los títulos más conocidos de Dahl en 2018.

Este acuerdo original abrió a la compañía la posibilidad de la creación de un universo único a través de películas animadas y de acción en vivo y TV, publicaciones, juegos, experiencias inmersivas, productos de consumo de teatro en vivo y otras, según comentaron en su momento y ya están en desarrollo dos series de televisión de Taika Waititi 'Charlie and the Chocolate Factory y Oompa Loompas' - y otra basada en 'The Twits'. Los próximos largometrajes incluyen una adaptación del musical de 'Matilda' protagonizada por Emma Thompson y dirigida por Matthew Warchus.

También en producción está 'Wonka', una historia de "orígenes" que presenta a Timothée Chalamet como el joven Willy Wonka; pero el acuerdo de licencia con Warner Bros para hacer esta película es anterior al acuerdo de Netflix. La película de Anderson será su primera colaboración con Netflix y no hay una fecha estimada de rodaje y estreno.