Will Smith y Kevin Hart trabajan en el remake de ‘Mejor solo que mal acompañado’, la popular comedia de John Hughes

Puede que haya cambiado el status quo mundial y que la industria audiovisual se esté enfrentando a retos inimaginables a lo largo y ancho del planeta, pero en Hollywood siguen empeñados en explotar esa presunta gallina de los huevos de oro que apela a la nostalgia ochentera del respetable a golpe de remake.

En esta ocasión le ha tocado pasar por el taller de chapa y pintura a 'Mejor solo que mal acompañado' —'Planes, Trains and Automobiles'—; el notable título de John Hughes estrenado en 1987 en el que se explotó la inigualable vis cómica del dúo compuesto por Steve Martin y John Candy, que se actualizará de la mano de Will Smith y Kevin Hart bajo el ala de Paramount Pictures.

Según informa Deadline, la comedia estará coproducida por Westbrook Studios y Hartbeat Prouctions, propiedades de Smith y Hart respectivamente, quienes también tomarán el relevo de Martin y Candy en los papeles protagonistas. Por su parte, Ayesha Carr, escriba de 'Brooklyn Nine-Nine' se encargará de escribir el que será su primer guión de largometraje.

Por el momento no ha trascendido una fecha de estreno o de inicio de producción, ni el nombre del elegido o elegida para encargarse de la puesta en escena del proyecto, pero no hay duda que Will Smith y Kevin Hart son dos intérpretes idóneos para dar vida a una de esas parejas condenadas a entenderse entre histrionismos y carcajadas. Veremos si esta versión hace honor al original.