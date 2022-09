La isla de las tentaciones 5: el debate reveló más alarmas de la tentación, discusiones y besos olvidados

La isla de las tentaciones emitió anoche 'El debate de las tentaciones', donde se reveló la identidad del primer concursante en hacer sonar la alarma de la tentación y del soltero VIP que haría una visita sorpresa a Villa Playa. A estas revelaciones se sumaron otras muchas, como la discusión completa de Mario y Laura o quiénes fueron los siguientes en caer en la tentación.

Alarmas y discusiones

Con los concursantes recién llegados a la isla, era cuestión de tiempo que uno terminara sobrepasando los límites establecidos por sus parejas, lo que haría sonar la alarma de la tentación (aunque, en teoría, ninguno sabe a qué concursante pertenece cada color).

El primero que finalmente la estrenó fue Mario, pero es que también fue el segundo, en un momento fugaz en el que estaba hablando con Valeria y esta le tocó el culo. Esto desató las suspicacias entre sus compañeros cuando se activó la alarma azul en Villa Paraíso, coincidiendo todos en que se trataría de Laura, que se quería vengar de Mario.

La alarma azul correspondía en realidad a Tania, por un momento en la primera fiesta en que se puso a bailar muy cerca de Álvaro. Por su parte, se pudieron ver ya ciertos atisbos de complicidad entre los concursantes y los solteros, por ejemplo, entre Andreu y Cristina.

Otro de los platos fuertes de la noche era saber qué chica había tenido una relación previa a la isla con alguno de los solteros (desconocida hasta el momento). Esa resultó ser Claudia, cuando Aitor le confesó que ya se habían besado antes y ella no lo recordaba: "Javi me mata" dijo preocupada ante la revelación.

También revelaron la escena completa de la "no despedida" de Mario y Laura, no sin antes mostrarnos la noche de la presentación de los solteros y la abierta desconfianza de Mario hacia Laura. El día de la separación, él le dijo a voz en grito que "buscara sus carencias" en los solteros y que "si las encontraba, le llamara". Mona vino al rescate a consolar a Mario, mientras Laura se lamentaba: "Solo quiero que me entienda".

Por último, se descubrió un problema previo entre Tania y Samuel: la "casi infidelidad" de él con una de las mejores amigas de Tania. Tania contó que le terminó perdonando y una de sus amigas, desde plató, confirmó que "al final no pasó nada porque ella no quiso".

La isla de las tentaciones emite su gala principal los jueves a las 22:50 en Telecinco y su debate los lunes a las 22:45 en Cuatro.