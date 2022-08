Más de una semana sin dormir para ganar 100.000 libras: la increíble historia de 'Shattered', el reality más bestia de la historia

Pensad en los reality shows más extremos que hayáis visto. 'El conquistador del fin del mundo' y esas pruebas en las que la gente se rompe los dientes sin problema; 'Survivor' y los desafíos en los que aguantan durante horas de pie tras días sin comer; 'Factor miedo' y las abejas en la cara de los concursantes... Y ninguno se acercará ni lejanamente al concurso más loco, imposible y extremo jamás creado. Bienvenidos a la historia de 'Shattered'. Procurad no quedaros dormidos.

Uno, dos, canta a viva voz

Año 2004. La magia de la novedad de 'Gran hermano' empezaba a disiparse y los creadores de medio mundo intentaban lanzar proyectos de telerealidad que llamaran la atención a toda costa. De esta época es 'Worst Driver', en el que los peores conductores, sin carnet de conducir, superaban desafíos para conseguir el carnet de vuelta, o 'Can you be a porn star?', cuyo título lo dice todo.

En este ambiente del entretenimiento más imposible vestido de "experimento sociológico", un grupo de productores se juntaron para "explorar lo que significa vivir en un mundo hiperconectado donde la tecnología nos hacía estar siempre encendidos". O, traducido, un programa en el que se buscaba a una persona que pudiera estar el mayor tiempo posible sin dormir. El premio, 100.000 libras, a las que se quitarían 1000 por cada vez que los concursantes cerraran los ojos durante más de diez segundos. Sanísimo todo.

Pero no se conformaban con esta tortura: todos los días, de 2 a 4 de la mañana, tenía lugar el desafío "Si duermes, pierdes" en el que los concursantes debían seguir despiertos ante pruebas como estar abrazados a un osito de peluche, tener una abuela contándoles cuentos, sentarse en una silla cómoda viendo cómo se seca la pintura, ver por segunda vez un simposio sobre triángulos o contar ovejas en una televisión. Y aquí no acababa la cosa.

178 horas

Los diez concursantes, que tenían un centro comercial abandonado de Londres para explorar, debían enfrentarse a diferentes pruebas todas las mañanas: un test de memoria, de percepción del tiempo y de agilidad mental. Los que bajaran su puntuación más rápidamente deberían enfrentarse esa noche en un desafío, y solo una persona saldría victoriosa y podría continuar en este reality/tortura.

Por el camino, los concursantes tuvieron alucinaciones varias. Chris, que acabó en segundo puesto, creía ser el rey de Australia; Dean y Jonathan creían que les habían robado la ropa; Claire empezó a inventarse historias sobre su vida... Pero aún podría haber sido peor. Los productores tenían ideas que Endemol tuvo que parar, como lanzarles descargas eléctricas para mantenerles despiertos. En su lugar, tenían una sesión con un psiquiatra y un chequeo de salud al día. Te crees el presidente de Australia, sí, pero estás como un roble.

Y al final, ¿quién ganó esta locura? Fue Clare Southern, apodada "Terminator", que se llevó 97000 libras (por cerrar los ojos tres veces durante diez segundos) gracias a aguantar más que los demás en la prueba final. El séptimo día, los tres concursantes restantes tenían que meterse en la cama y aguantar despiertos tanto tiempo como pudieran: Jonathan y Chris duraron media hora, pero Clare duró dos horas más, hasta que los productores le obligaron a dormirse después de 178 horas, o lo que es lo mismo, 7 días y medio. Al final, el problema de insomnio de Clare no era por falta de sueño, sino por ganas de ir al baño, pero temía hablar por si eso la descalificaba.

Trucos para no dormir

Como siempre (y a poco que hayas visto 'UnReal' ya lo intuyes), no todo es como lo pintan en la televisión, y siempre hay algún truco bajo la manga. Para asegurarse de que los concursantes podían ser algo más que despojos somnolientos, los productores les dejaban echarse siestas de 45 minutos de vez en cuando. Además, Chris ha acusado a Clare de tener un truco para mantenerse despierta: causarse calambres en los pies a posta. Eh, mientras le funcionara y estuviera dentro de las normas...

Y después, ¿qué? ¿Cómo se recupera uno de la experiencia de estar una semana sin dormir? Pues lo cierto es que, para sorpresa de todos, no hubo ningún problema a largo plazo. Es cierto que Clare, al volver, se quedó a mitad de una frase y cayó rendida encima de un plato de sopa en casa de sus padres, pero una semana después volvió a su vida normal, solo que con más dinero en la cuenta.

Al final, 'Shattered' se emitió por completo entre el 4 y el 10 de enero de 2004, contra las indicaciones de la Asociación para el Asesoramiento y la Psicoterapia. Estas 178 horas no supusieron ningún récord mundial, que actualmente está en 18 días, 21 horas y 40 minutos, pero, por si acaso, es mejor que nadie lo intente. El reality británico no tuvo una segunda temporada pero ha pasado a la historia por méritos propios. ¿A que 'La isla de las tentaciones' ya no os parece tan loco?