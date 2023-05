Blanca Paloma se cuela entre las favoritas para ganar Eurovisión 2023 y supera "el drama del plano cenital"

Esta noche ya es la primera semifinal de Eurovisión 2023 y las apuestas están al rojo vivo. Tras varios años de resultados nefastos en las valoraciones finales, parece que la suerte volverá a sonreír a España, que se cuela como la quinta favorita del certamen.

Los 10 favoritos

El año pasado, Chanel Terrero rompió la mala racha que llevaba España en cuanto a las votaciones de Eurovisión. Este año, parece que Blanca Paloma sigue sus pasos con su canción 'Eaea', que ya figura entre las favoritas de numerosas casas de apuestas.

Concretamente, en Eurovision World ocupa el puesto 5 de los 37 candidatos que figuran. Por encima, lidera Suecia con Loreen y su 'Tattoo', seguida de Finlandia con Käärijä y 'Cha Cha Cha', Francia con La Zarra y 'Évidemment' y Ucrania con TVORCHI y 'Heart of Steel'.

El top 10 de favoritos lo completan Noruega en el puesto 6 con Alessandra ('Queen of Kings'), Israel en el 7 con Noa Kirel ('Unicorn'), Italia en el 8 con Marco Mengoni ('Due Vite'), Reino Unido en el 9 con Mael Muller ('I wrote a song') y Austria en el 10 con Teya & Salena ('Who the Hell is Edgar?').

El drama del plano cenital

Habrá que esperar al sábado 13 de mayo para salir de dudas en la gran final. De momento, los ensayos de Blanca Paloma antes de la gala han levantado polémica por los cambios realizados en la puesta en escena respecto a la del 'Benidorm Fest'.

El productor de 'Eaea' aclaró que cambiaron uno de los planos más icónicos de la actuación original porque es imposible hacer un plano cenital en el plató de la BBC. En su lugar, utilizarán una SpiderCam, que desplazará la cámara utilizando un sistema de alambres en el techo. Un recurso que les ha terminado convenciendo, pese a las reticencias iniciales.

