La final de '¡Vaya Vacaciones!' demuestra que Alba Carrillo tenía razón entre WhatsApps amorosos y cheques raquíticos

Un tuit de la cuenta oficial de '¡Vaya vacaciones!' ayer nos dice todo lo que tenemos que saber sobre el éxito del reality veraniego. El texto preguntaba si Álex y Cristina durarían fuera del programa: retuit para sí, me gusta para no. El resultado, 22 retuits y 22 me gusta entre las apenas 2500 personas que lo vieron. Vamos, que al público, al igual que a la Telecinco actual, esta relación le importa lo mismo que ver la pintura de la pared secándose. Y con esta actitud afrontamos una final que se ha librado del destierro a la madrugada porque Mediaset no tiene nada mejor que emitir. En el fondo, es así de triste.

Sorpresas cero

Desde hace un tiempo, parte de las noticias de la prensa rosa son de gente que ha rechazado entrar en el próximo 'Gran Hermano VIP', como si eso, ahora mismo, te diera más prestigio que entrar. Si hasta los famosos de tres al cuarto del estilo "un señor que salía en 'Quién quiere casarse con mi hijo'" han dicho que no a Telecinco, ¿qué dirán los de verdad? Lo que antes te aseguraba reconocimiento, días rotando por todas las televisiones y entrar, más o menos, a sueldo de Mediaset, ahora es una nebulosa de dudas.

Y es un poco lo que ha pasado con '¡Vaya vacaciones!', un reality nacido de la necesidad de rellenar minutos en televisión muy consciente de que no es capaz de ir más allá. Famosos marca de la casa (o sea, fabricados por y para Telecinco) y una Luján Argüelles que ha intentado salvar el tipo pero le ha salido regular. No siempre se encaja en todos los sitios, y este programa pedía bajar al barro mucho más de lo que Luján está dispuesta a hacer. Por suerte, le sigue quedando dignidad. No todos pueden decir lo mismo.

En fin. Tres parejas llegaron a la final, en todo caso: Javi y Makoke, Cristina y Jorge, Marta y Tony. Todos ellos se enfrentaban por un pírrico cheque de 25.000 euros que es un recordatorio de las horas bajas de Mediaset. Al final, todo lo que dijo Alba Carrillo en aquel polémico vídeo en Twitch se cumplió tal cual. Sorpresas cero, ni para Telecinco ni para una audiencia muy poco entregada al traqueteo del reality.

Primera expulsión

Es de agradecer que, al menos en la final, '¡Vaya vacaciones!' decidiera centrarse más en las pruebas y menos en la bronca continua. La cosa empezó con una división en equipos (blanco, azul y rosa) mientras trabajaban para los huéspedes del hotel, donde ganaron Cristina y Jorge, y acabó con la expulsión de Marta y Tony. Este, por cierto, acabó llorando y sintiendo que había fallado a su novia.

Y tenía razón, por más palabras de ánimo que le dé Marta: ella consiguió una ventaja enorme en la prueba y fue él quien la tiró (literalmente: era una pirámide con diferentes piezas) a mitad de camino. "Tú no me has fallado en el amor ni me has hecho daño como hombre", le dijo ella en una frase, francamente, bastante extraña. Como si viniera un marciano a la Tierra e intentara hacer ver que entiende lo que es el amor entre dos personas.

Ambos se dijeron que eran el amor de su vida, él se quejó de que nunca habían ganado un reality juntos (los típicos momentos clave que haces en pareja: viajar una vez a Nueva York, comprar un piso, ganar un reality). Se marcharon por la puerta y dejaron abierta una final con dos parejas tan emocionante como comer un yogur desnatado en el desayuno.

And the winner is...

En la fase final, los concursantes se jugarían varios puntos a lo largo de tres pruebas, y el ganador sería el que terminara acumulando más. Cristina y Jorge ganaron todas, demostrando por un lado que eran unos ganadores justos y por otro que las palizas deportivas no son nada televisivas. Porta no solo se lleva 12.500 euros (la mitad de 25.000, a los que hay que quitar impuestos), sino también la sorpresa de que en su teléfono móvil había un mensaje de Álex, el noviete que se ha echado durante el reality.

En el mensaje, Álex decía que quería seguir conociéndola cuando volviera y acababa con un "te quiero", algo a lo que Cristina reaccionó emocionadísima porque no se lo había dicho delante de las cámaras. Esta gente reparte tequieros como quien reparte manzanas. Muy bonito todo, sí, si no fuera porque Alba Carrillo ya nos desveló a los ganadores en lo que, en otra época, sería una debacle para Telecinco... pero en su estado actual es solo una impertinencia más.

Si os ha gustado '¡Vaya vacaciones!' atesoradlo bien en vuestro corazón. Al igual que la mayoría de intentos de Telecinco para mantener su relevancia de un tiempo a esta parte ('Pesadilla en el paraíso', 'Para toda la vida', etcétera) tiene todas las cartas para no volver a asomar la patita jamás por nuestros televisores, en plena crisis de la cadena de Fuencarral. Y hasta aquí llegó la cosa. En septiembre empieza 'Gran Hermano VIP' y parece que, esta vez sí, tendrá cierto éxito incluso entre una audiencia cansada. Habrá que verlo.

