'First Dates', una soltera de Granada no puede dejar de mirar al chico de la mesa de al lado. "Necesito alguien que me ría las gracias"

Las risas no siempre son una buena señal en 'First Dates'. Álvaro se definía como un chico gracioso y no paró de hacer chistes durante su cita con Julia, que se reía mientras se le iban los ojos al chico de la mesa de al lado.

Entre broma y broma, la verdad asoma

Álvaro vive a caballo entre Málaga y Ceuta, tiene 21 años y estudia Comunicación Audiovisual (aunque tampoco está muy seguro de su elección de carrera, y no me extraña): "Necesito alguien que me ría las gracias. Si yo la llevo a Disneylandia, por lo menos que ella me lleve a Port Aventura".

Julia estudia Historia en Granada, tiene 19 años y le gustan más los morenos que los rubios (aunque su ex era rubio). Al verla, Álvaro sintió la flecha de Cupido: "Yo me he enamorado. Si no le gustaban mis gafas, me las hubiera quitado". Mientras que ella pensó que no terminaba de ser del todo su tipo.

A la hora de pedir, Julia le preguntó por qué no podía tomar coulant y él le explicó que era intolerante a la lactosa: "Si me tomo eso, me cago toda la cita". Ella le preguntó por su colgante y él le contó que era un símbolo del manga de 'Berserk' que se quería tatuar. Julia torció el gesto: "No me gustan mucho los mangas".

Hablando de aficiones, Álvaro dijo que le gustaba mucho ver series y hacer voluntariado, algo que a Julia le sorprendió mucho. Ambos se acertaron la edad mutuamente, pero chocaron en el tema de la música porque a ella le encantaba el flamenco y él lo odiaba.

El chico de la mesa de al lado

Aunque se lo estaban pasando bien, Julia sí que echó de menos que surgiera algún tema más serio y menos de cachondeo, y le contó por teléfono a su amiga que le iba a decir que no a una segunda cita. Todo lo contrario que Álvaro, que le reveló a una de las gemelas que si pudiera se casaba en ese instante.

Además, Julia le confesó a su amiga que le gustaba más el chico de la mesa de al lado, y que no podía parar de mirarle. Tras pagar a medias, a ella le había quedado claro que igual era "demasiado gracioso" para ella y le dio calabazas. "Si te maúllo, ¿cambiarías de opinión?" bromeó él por última vez.

En Espinof | Este es el dinero que cobran los solteros de 'First Dates' en cada programa del reality de citas

En Espinof | Las 13 mejores películas de 2024