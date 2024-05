'First Dates', una soltera de Lloret de Mar se queda sin palabras al oír la fantasía sexual de su cita. "Vuelvo a ser virgen"

En general, cuando los solteros de 'First Dates' no se gustan a primera vista, es difícil que luego cambien de opinión. Aidée tenía claro que no le gustaba la estampa de Chomin, y su recatada fantasía sexual no sirvió sino para reafirmar su decisión.

Un mundo de fantasía

Domingo "Chomin" tiene 53 años, es comercial y vive en Barcelona: "Como diría Antonio Machado, soy bueno en el mejor sentido de la palabra". Contaba que la gente le considera sensible y un apasionado del conocimiento, y que es más de relaciones estables: "Mi padre me dijo: 'Hijo mío, folla todo lo que quieras, pero no te me cases más'".

Aidée nació en México, vive en Lloret de Mar (Barcelona), tiene 51 años y trabaja en marketing. Explicaba que ella es muy creyente y que le encanta arreglarse. "Me parece una mujer elegante, atractiva, guapa" pensó Chomin al verla. Por el contrario, a ella no le gustaba físicamente: "Me gustan más altos, más musculosos".

Ella le contó que llevaba cuatro meses en España porque a su hijo lo habían fichado como futbolista, y le preguntó qué buscaba en una relación. Chomin le explicó que buscaba alguien con inquietudes intelectuales y que no tenía demasiados amigos: "Me ha parecido aburrido" pensó Aidée.

Chomin también le confesó que llevaba desde 2011 sin tener pareja: "Prácticamente, vuelvo a ser virgen". Y se quedó a cuadros cuando ella le contó que había sido socia de su autor favorito, Gabriel García Márquez. Ella también alucinó al enterarse de su edad: "Le calculé 60 en la primera impresión".

"Tiene los dientes pequeños, amarillos, falta de higiene. Que no haga deporte es un problema porque no lo siento activo" enumeró Aidée, a la que le faltaban manos para enumerar cada nueva cosa que no le terminaba de cuadrar.

Cuando les tocó hablar de fantasías, Aidée se lanzó la primera: "Tener relaciones sexuales con un policía español". A él le costó pero al final se le ocurrió algo: "Hacerlo con la bibliotecaria de los museos vaticanos, tiene que tener mucha cultura". A ella le chocó su respuesta y tenía claro que no había sentido ninguna atracción, así que decidió negarle una segunda cita.

