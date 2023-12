'First Dates': un soltero de Madrid presume de peinado ante su cita. "Yo pedí un Mario Casas, no un Mario Escasas"

Aunque no es el especial de carnaval, Juan vino vestido de escocés a 'First Dates' para que sus ancestros le dieran suerte en su cita con Nicolt. Quiso dejar el listón a lo Jamie Fraser, pero se quedó más en Willie, el de 'Los Simpson'.

Outlander

Juan viene desde Madrid, tiene 21 años y estudia Realización. Fue al restaurante vestido con el kilt tradicional y presumiendo de que sus antepasados eran escoceses: el clan McMillan, que se vino para España en el siglo XVII para montarse unos viñedos y ahora el apellido se ha quedado en Millán.

Nicolt tiene 20 años, es de Colombia, vive en Toledo y trabaja como manipuladora de alimentos. Advirtió que a veces la confunden con coqueta, cuando en realidad ella se considera carismática. "Es una chavala muy guapa, aunque no es lo que me esperaba" pensó Juan al verla.

Aunque Nicolt le dijo que le gustaba su outfit escocés, no se terminó de creer lo del cuento de los McMillan: "Tiene un estilo muy diferente al mío". Ella le preguntó cómo solía vestir de normal y él le dijo que era más de ir cómodo: "Siempre he sido más de un estilo alternativo, rock, un poquito hippy, surfero y ella es un poco pija".

Ella le contó que le encantaba arreglarse y cambiar de peinados: "Somos muy diferentes. Ella es Epi y yo soy la gallina amarilla esta alta, que ahora no sé cómo se llama" reflexionó Juan. Él presumió de trenza y le dijo que le gustaban más gruesas, tipo nórdico: "Solo he visto una temporada de 'Vikingos' pero me encanta lo guerreros que son".

Él aseguró que no le importaba el físico sino la sesera en una chica, y ella le respondió que buscaba alguien carismático y caballeroso. Parece ser que Juan no le terminaba de encajar con esa descripción: "Yo pedí un Mario Casas, no un Mario Escasas".

Nicolt dijo que su animal favorito era el geopardo (que no leopardo, ni guepardo) y, a la hora de pagar, Juan respiró tranquilo al ver que cada uno se pagaba lo suyo: "Tengo 12 euros en la cuenta de banco". Tras marcarse un último bailecito, ella tenía claro que le faltaba sangre caliente y decidió no darle una segunda cita, aunque él estaba dispuesto.

En Espinof: