'First Dates': la visceral reacción de una soltera de Valencia al ver entrar a su cita. "No puede ser. ¡No!"

Los reencuentros en 'First Dates' no son algo tan improbable: Paula y Álvaro ya se conocían de antes pero, si bien Álvaro estaba entusiasmado con la idea de tener una cita con ella, Paula estaba horrorizada de coincidir con semejante "personaje".

Héroe del silencio

Paula tiene 19 años y es una estudiante de Empresariales de Valencia. Dice que es ambiciosa y que apunta siempre a lo alto: "Busco un amor de película, pero de película que acabe bien". Vino a por un chico que la hiciera reír, que no fuera soso y fuese al grano.

Álvaro también es valenciano, tiene 20 años y trabaja como árbitro y artista. Asegura que allá donde va, triunfa. Aunque quizá no fue ese el caso de su cita, que se quedó boquiabierta al verle entrar por la puerta: "No puede ser. ¡No!". Según contaron, se conocieron de fiesta, cuando les presentó unos amigos búlgaros en común.

Si bien a Álvaro le pareció una chica maravillosa cuando la conoció, Paula no opinaba lo mismo de él: "Es un personaje mamarracho que no hay por dónde cogerlo". Maldijo su mala suerte pero al final se resignó: "Por lo menos, te has cortado el pelo, porque llevabas unas pintas...". "Yo pienso que le gusto, que algo le atraigo" comentó él optimista en las entrevistas.

Mientras charlaban, a Álvaro se le ocurrió preguntarle cuál fue su primera impresión y ella le dijo sin tapujos lo que pensó en su momento: "¿De dónde ha salido este personaje de ciencia ficción?". Paula no se cortó tampoco en rajar en la entrevista de las stories que solía compartir Álvaro: "Se pone a hacer flexiones mientras canta, y a hacer cosas raras".

Paula le contó que no hacía deporte, pero que pegaba buenos "sopapos", y él estaba encantado con su intensidad: "Sexualmente, la puedo sorprender bastante". "Rezo por la chica que esté con él" pensó ella, sin saber la que se le venía encima.

A mitad cena, Álvaro se levantó y volvió con un micrófono para cantarle 'Maldito duende' de Héroes del Silencio. Ella no sabía dónde meterse y se reía por no llorar: "Es un chiste todo. Lo he pasado fatal". Álvaro accedió ilusionado a una segunda cita, pero Paula se negó por completo: "Ni de coña".

