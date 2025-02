'GH Dúo' expulsa a Dani Santos, repesca a un concursante y da un giro inesperado a la lista de nominados. "Si hacéis un GH Sénior, volveré"

Las gallinas que entran por las que van saliendo, que dirían algunos. 'GH Dúo' expulsó anoche a Dani Santos para poco después recuperar a Álex Ghita en la repesca, en una noche donde las nominaciones dieron un giro de última hora en el que Óscar salvó a Marieta y metió a María en su lugar.

"Se rompen las parejas y comienza la lucha individual"

La gala de anoche de 'GH Dúo' dio pie a la expulsión semanal: Romina Malaspina y Miguel Frigenti se salvaron, mientras que Dani Santos fue el elegido por la audiencia para ser expulsado: "Me siento un poco triste. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho. Volver aquí es un regalo y lo he disfrutado. Seguro que vais hacer un 'Gran Hermano sénior' o algo y volveré aquí por quinta vez".

Su marcha destrozó a María "la jerezana", que rompió a llorar al ver que su compañero no volvía. Por su parte, Dani se fue con una clara ganadora en mente: "Que gane Marieta, que es quien tiene que ganar". Su marcha dejó un hueco que se llenó al poco tiempo en la misma gala.

La anunciada repesca por fin tuvo lugar (sin Vanessa, como era de esperar) y la cosa estaba entre Manuel Cortés y Álex Ghita. Cuando Carlos Sobera anunció que era el primero quien no podría volver a Guadalix, Álex se quedó muy quieto pese a que acababa de convertirse en el repescado: "La verdad que no me sorprende. Lo llevo diciendo semanas" añadió finalmente.

Durante la gala, también se les reveló a los concursantes que era la última etapa del concurso en la que irían por parejas: "Se rompen las parejas y comienza la lucha individual" anunció el presentador a los "sorprendidísimos" concursantes (como si no hubiera pasado en las anteriores temporadas).

Otro giro en el reality fue el que se produjo durante las nominaciones, en las que se inventaron un juego para ir formando círculos de un número concreto de personas, y quien se quedara fuera era nominado automáticamente. Tras varias rondas, se concretó que la lista de nominados en Romina, Maica, Miguel Frigenti y Marieta, aunque Óscar echó mano de su "poder extra" para salvar a esta última y poner a María en su lugar.

