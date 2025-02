Vanessa se niega a volver a 'GH Dúo' para la repesca y tiene muy claro el motivo. "Sé que tengo un problema"

Lo dicho: en 'GH Dúo' un día igual expulsan a dos concursantes de una sentada y luego al siguiente te los quieren traer de vuelta. El reality arrancó su repesca entre los que habían sido expulsados anteriormente, a excepción de Vanessa, que decidió no optar a volver a Guadalix por un problema de celos.

"Me voy a estar rayando"

Vanessa fue la primera expulsada de 'GH Dúo', pero anoche podría haber entrado en la ronda de repesca junto a Álex Ghita y Manuel Cortés (Jeimy Báez se decidió por votación que no entraba). Sin embargo, la exconcursante se negó a participar en el proceso para volver al reality.

"Estamos con cosas pendientes de hablar. No me ha dicho con quiénes ha tenido las conversaciones. No me ha sentado bien porque me ha engañado. Si me lo hubiese dicho desde el principio, no me hubiese importado" comenzó diciendo ella, en relación a las broncas que había tenido con Javi desde que él abandonó Guadalix, en las que él había admitido haber hablado con otras chicas.

Entre ellas estaba Daniela, exconcursante de la pasada edición de 'Gran Hermano' y que entró en ese plató: "¿Se puede sentar Daniela al lado de Javi?" le preguntó Ion Aramendi. Si bien al principio Vanessa dijo que le daba "exactamente igual", la despedida entre la pareja después de que Daniela se sentara junto a Javi fue muy tensa y al poco rato el presentador confirmó que le estaba dando algo.

"Vanessa está en una sala, muy nerviosa, llorando, diciendo que se niega a subir a Guadalix y participar en la repesca, porque no ha entendido y no le ha gustado nada que Daniela se siente a tu lado" le explicó a Javi, y este se dio cuenta de que su mujer "no estaba emocionalmente bien".

Aunque Vanessa seguía molesta porque Javi no le había explicado exactamente cuál era su relación con Daniela, admitió que tenía problemas de celos y que ya le pasó en 'GH 19'. Por ese motivo, tomó la decisión de no participar en la repesca:

"Sé que tengo un problema. No (quiero volver a Guadalix). Creo que ahora mismo no es el momento de ser yo realmente. Me voy a estar rayando demasiado en este momento. (...) Pido perdón si le molesta a alguien. Tengo que aclararme yo principalmente, que soy la que tiene mis conflictos interiores. Un problema de celos es que sabes que no, pero tu mente no entiende".

