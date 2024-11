'Gran Hermano' toma una decisión inédita en las nominaciones, expulsa a Manu y vuelve a hacer otro baile de repescados

La gala de anoche de 'Gran Hermano' contó con su expulsión habitual y algunas "novedades" más: Manu fue eliminado por la audiencia, Ruvens fue repescado y las nominaciones semanales recayeron esta vez en los familiares de los concursantes.

"Gracias por darme otra oportunidad"

El programa del jueves 21 de noviembre de 'GH' trajo a los familiares de los concursantes de visita por Guadalix de la Sierra para algo más que para decir hola: "Empiezan unas nominaciones inesperadas y lo van a hacer en el orden que se sienten libremente en el sofá, de derecha a izquierda visto desde la tele" anunció Jorge Javier Vázquez.

Los concursantes se quedaron en shock y observaron la decisión de sus parientes desde otra sala y sin poder intervenir. Finalmente, eligieron como nominados de esta semana a Daniela, Adrián, Edi y Laura.

Por otra parte, la expulsión semanal quedó muy igualada. Por una diferencia del 10% de los votos, Nerea se salvó y Manu fue expulsado del reality: "No hay duda de que estoy fuera por no haber sabido gestionar este conflicto interno que tenía en mi cabeza. No ha sido por convivencia, ni por forma de ser" fueron sus palabras.

Por último, quedaba un tema por resolver: la repesca. La cosa estaba entre Elsa, Lucía y Ruvens, y finalmente fue este último quien se ganó el privilegio de volver por decisión de la audiencia por un 62%: "Muchas gracias por darme otra oportunidad. No tengo palabras, estoy bloqueado, gracias. Mil gracias, no puedo decir nada más" reaccionó Ruvens, que rompió a llorar tras conocer el veredicto.

