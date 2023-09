'Gran Hermano VIP 8': Oriana eligió al primer concursante expulsado del reality. "Sabía que iba a pasar"

Tras una semana de margen, 'Gran Hermano VIP' ha anunciado quién es su primer expulsado con una dinámica inédita: Luca podría haberse salvado si Oriana hubiera renunciado a parte de su premio, pero la concursante se negó finalmente a hacerlo.

Te compro un loro

En la gala de anoche de 'Gran Hermano VIP', la cosa estaba entre Álex Caniggia y Luca Dazi. Marta Flich comunicó a Luca que era el menos votado por la audiencia, pero que tendría una oportunidad de salvarse gracias a una nueva mecánica, inédita en el reality.

Según este "giro inesperado", Luca podría salvarse si uno de sus compañeros renunciaba a 25.000 euros del premio final para que él continuase en la casa. El tiktoker no dudó y le pidió a su amiga Oriana que gastase esa "vida extra".

Ella no lo tenía tan claro y a la hora de la verdad decidió no ser tan generosa con él: "Me da miedo que estos me maten. Luca, no te enfades conmigo, te amo, te adoro, yo no sé si puedo ganar el concurso y si lo gana otro cómo me quedo yo si le resto el dinero. Como luego alguien se lo gaste, yo mato a esa persona".

Así pues, Oriana no gastó la vida extra y Luca fue oficialmente expulsado del reality: "Soy una persona que tiene inseguridades, intento ponerme una coraza de que soy una persona fuerte y me pongo a la defensiva. Sabía que esto pasaría porque a veces eso me juega una mala pasada, sabía que se vería esta imagen de mí y poco a poco la quiero ir cambiando" fueron sus últimas palabras.

