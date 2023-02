La isla de las tentaciones 6: Keyla revela que es trans y esta es la reacción de Adrián y el resto de chicos del reality

La última gala de La isla de las tentaciones concluyó con Adrián cayendo en la tentación con Keyla. La tentadora estuvo en el debate recordando su conexión con el concursante y el momento en el que anunció su identidad como mujer trans en Villa Playa.

"Estamos avanzando"

'El debate de las tentaciones' mostró unas imágenes inéditas del programa, concretamente del momento en el que Keyla anunció a los chicos y el resto de tentadoras que era una persona trans: "Como todos y todas creo que sabéis, soy una mujer trans. Estoy orgullosa de estar aquí y de abrirle el camino a la gente".

Para su sorpresa, todos respondieron muy positivamente a sus palabras, incluyendo a Adrián, que la definió como "un pedazo de mujer". Keyla sonrió recordando el momento: "Me sorprendió muchísimo y para bien. Estamos avanzando".

La modelo e influencer es la primera tentadora trans del reality, y ha hablado en múltiples ocasiones sobre aspectos de su vida como persona LGTBI+. "Me operé con 18 años, pero no me siento más mujer por ello" remarcó en referencia a su proceso de transición y a que se siente igual de mujer antes y después de la cirugía.

Keyla respondió en el debate a los múltiples mensajes de odio que recibió por redes cuando se anunció su fichaje para esta temporada: "A todas las personas que han dedicado horas y horas a lanzarme hate, quiero decirles que estoy aquí, que lo estoy consiguiendo y que nadie me va a parar".