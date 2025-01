'La isla de las tentaciones' sorprende con sus tentadores VIP y adelanta la primera hoguera urgente de la temporada

Anoche, la gala de 'La isla de las tentaciones' fue lo más visto y presentó la llegada de las cinco parejas al reality, así como su encuentro con los tres solteros VIP de la edición. En la próxima gala, llegará la primera hoguera solo para uno de los concursantes y veremos a Montoya marchándose mosqueadísimo por algo que ha visto en la tablet.

Los tres solteros "VIP"

La gala de anoche de 'La isla de las tentaciones' presentó a los tres solteros VIP que se incorporarán a los tentadores y tentadoras ya confirmados para esta edición. Al verlos aparecer, las chicas no daban crédito: "Se parece a Gabriela. No puede ser. Se ha operado".

Los supuestos VIP resultaron ser Manuel, de 'La isla de las tentaciones 3', Gabriela, la tentadora que la lio en 'La isla de las tentaciones 7', y Rubén Torres, exconcursante de 'Supervivientes 2024'. "Aquí hice historia, pienso volver a repetirla. Así que esta noche, ¡carricoche!" se presentó Manuel, y los demás le hicieron los coros.

"En LIDLT 7, me enamoré de Álex y aunque salimos juntos, con boda incluida, no nos fue bien. Yo no tiro la toalla, este anillo ya no lo necesito, pero vosotros sí que me vais a necesitar a mí" se presentó Gabriela. "En los últimos meses mi vida se ha basado en apagar fuegos, pero mucho más en encenderlos y yo aquí ya empiezo a notar el calor de las llamas. ¿Las encendemos juntos?" fue la presentación de Torres.

¿Qué pasará en la segunda gala?

El reality también adelantó algunas de las cosas que pasarán en la siguiente gala, como Alba planteándose ya irse de la isla, después de desgañitarse con Gerard por ponerle ojitos a Aída. O el ya mostrado enfado repentino de Montoya después de ver unas imágenes en la tablet, que acabará con él yéndose por la puerta después de tomarla con una planta.

Además, los concursantes pasarán miedo por culpa de unos rayos, Sandra Barneda "por primera vez en la historia de LIDLT" le dará la oportunidad a uno de los chicos de reencontrarse ya mismo con su pareja y se celebrará la primera hoguera "debido a la importancia de lo sucedido".

