'Masterchef Celebrity 8' concluyó con un ganador "muy merecido", que se llevó los 75.000 euros del premio

Se acabó 'Masterchef Celebrity'. La temporada 8 concluyó en la gala final, que enfrentó a los cuatro finalistas y finalmente coronó a Laura Londoño como ganadora de "uno de los veredictos más reñidos".

Duelo final

La gala final de 'Masterchef Celebrity' arrancó con la prueba de Sigue al chef, en la que Laura Londoño, Álvaro Escassi, Toñi Moreno y Daniel Illescas debían seguir las indicaciones del pastelero Jordi Roca para replicar su versión vanguardista de las fresas con nata.

Laura fue la mejor y la única en pasar directamente al duelo final, mientras que el resto se desplazó hasta el Atrio, el restaurante de Toño Pérez en Cáceres, para la prueba de exteriores. De todos los menús, el mejor ejecutado fue el de Escassi y le valió la plaza en la última prueba de la temporada.

Laura y Escassi fueron los duelistas que se disputarían la victoria, cocinando un menú que reflejara su evolución a lo largo del concurso. Para este momento decisivo, contaron con sus respectivas familias en plató, así como todos sus compañeros del concurso (menos Genoveva Casanova, que estaba enferma) y el chef Álex Atala.

Pese a que los jueces consideraron que fue "de los veredictos más igualados", finalmente anunciaron a Laura Londoño como ganadora de los 75.000 euros del premio. "Aunque no haya ganado, me voy feliz. Y me alegro por Laura porque se irá con un buen sabor de España. Muy merecido" dijo Escassi. "Yo me vine en busca de El Dorado y lo encontré. ¡Muchas gracias! Quiero donar el dinero a la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles" lo celebró Laura.

En Espinof: