Todo lo que sabemos de 'Bake Off: Famosos al horno', el nuevo reality de cocina que prepara RTVE tras 'Masterchef'

Por si 'Masterchef' no fuera suficiente, RTVE le ha echado el guante también a 'Celebrity Bake Off'. Próximamente, la cadena emitirá su propia temporada bajo el título de 'Bake Off: Famosos al horno' y esto es todo lo que sabemos hasta la fecha.

Formato

Se trata de la adaptación del formato original británico 'The Great British Bake Off', que ya tuvo una primera temporada en Amazon Prime Video titulada 'Celebrity Bake Off España', en la que participaron caras tan conocidas como Chenoa, Soraya, Yolanda Ramos o Esperanza Aguirre.

Esta segunda temporada, renombrada 'Bake Off: Famosos al horno', seguirá la mecánica habitual: varios famosos se enfrentarán por demostrar quién es el mejor cocinero y los jueces elegirán el peor de cada semana, que será eliminado.

Presentadora

Paula Vázquez repite como presentadora, ya que también estuvo al frente del concurso en su temporada anterior. Quien todavía no ha confirmado si volverá será Brays Efe.

Concursantes

Iremos actualizando conforme RTVE anuncie nuevos concursantes, pero de momento estos son los confirmados:

La primera concursante oficial es Terelu Campos (58 años), presentadora y locutora de radio, colaboradora de 'Sálvame' y exconcursante de 'Masterchef Celebrity', 'Mask Singer' y 'Mira quién baila'.

Según adelanta Yotele, también concursará Rocío Carrasco (46 años), presentadora, protagonista de las docuseries 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva' y 'En el nombre de Rocío' y exconcursante de 'Mediafest' y 'Pasapalabra'.

Fecha de estreno

RTVE todavía no ha anunciado fecha oficial, pero a estas alturas es probable que su estreno llegue a lo largo de 2024.

