"La paja más triste que me he hecho en la vida". La tragicómica confesión de Dani Rovira a David Broncano

Anoche, Dani Rovira visitó 'La revuelta' para presentar su nuevo espectáculo, 'Vale la pena'. El actor le contó a David Broncano la anécdota de "la paja más triste que se ha hecho en la vida", que fue una hora antes de su primera sesión de quimioterapia.

"¿No me vais a dar una magdalena antes de la paja?"

Aparte de Marián Mouriño (presidenta del club de fútbol Celta de Vigo), Dani Rovira fue el otro invitado anoche en 'La revuelta'. El actor y el presentador bromearon sobre los 11 años que hace ya del fenómeno 'Ocho apellidos vascos' y también entraron en el tema del sexo.

"He hecho la paja con gripe, la paja fumado y la paja quimio" comenzó Rovira y continuó: "Seis meses (de quimioterapia) y encima, no me la voy a pelar... Te alegraba un poco la vida". El presentador le preguntó más sobre esta tragicómica historia y él se la relató:

"La paja más triste que me he hecho en la vida fue una hora antes de mi primera quimio. En el hospital, me dice el médico: 'Dani, estaría bien que congelaras esperma porque a lo mejor, con la quimio, te quedas estéril'. Me ves a mí, en el baño de la sala de quimios, haciéndome una pajuela en pandemia, con las dos mascarillas".

"Me habían sacado sangre" añadió Rovira. "Estabas flojo, te podrías haber desmayado" rio Broncano. "¿No me vais a dar una magdalena antes de la paja? Estaba triste y con un poco de miedo" apuntó Rovira, que concluyó contando cómo, la persona que se llevó la muestra a otro hospital, le llamó luego para preguntarle que si lo había echado todo dentro: "Que si eso era todo, encima".

¿Cómo fueron las audiencias?

Las audiencias del 22 de enero dieron la victoria a 'El hormiguero', que se coronó con la visita de Miguel Ángel Revilla y 16,9% de share y 2.207.000 espectadores (16,9% y 2.207.000 en estricta competencia). 'La revuelta' se quedó en un segundo puesto con 13,5% y 1.756.000 (13,7% y 1.787.000 en la franja en que coincidían) y Antena 3 redondeó su noche con 'El capitán en América' y sus 15,6% de cuota y 1.271.000.

