'La revuelta' y Fariba Sheikhan ganan el duelo contra 'El hormiguero' por un ajustado margen, y 'Bake Off' sigue perdiendo audiencia

La guerra de audiencias entre 'La revuelta' y 'El hormiguero' sigue cada día, aunque hay ocasiones en las que la victoria es por un margen muy pequeño. David Broncano ganó anoche por apenas 10.000 espectadores, para después dar paso a que 'Bake off' continuara desinflándose en audiencias.

Duelo muy reñido

'La revuelta' pudo anotarse el tanto en las audiencias de anoche, aunque fuera por los pelos. El programa de David Broncano entrevistó al culturista Joan Pradells y a la actriz Fariba Sheikhan, que presentó la recién estrenada película de 'Adiós Madrid'. Su visita cosechó un 14,1% de share y 1.924.000 espectadores. (14,4% y 1.981.000 en competencia directa).

Unas cifras que no distaron mucho de las de 'El hormiguero', que finalmente se quedó en un segundo puesto y anotó 13,9% y 1.914.000 con la entrevista al periodista deportivo y presentador de 'El chiringuito', Josep Pedrerol.

No obstante, y como suele suceder últimamente, el triunfo de 'La revuelta' no se trasladó al prime time, donde la gala 3 de 'Bake off: famosos al horno' continuó menguando en espectadores y se quedó en un 9% y 668.000. El reality culinario sigue sin rendir a la altura de 'MasterChef' y acabó rezagado respecto a sus rivales.

Quien dominó el prime time fue la gala 3 de 'La isla de las tentaciones', que creció respecto a la semana pasada con un 16,6% y 1.304.000 (más el 11,5% y 1.560.000 de su recta express, el truco de Telecinco para tener dos tramos diferenciados y crecer en el que no compite por el access prime time).

Por su parte, 'Cifras y letras' alcanzó un nuevo máximo histórico con 787.000 espectadores y 5,7% (superando los datos de 'Bake off', pese a que la audiencia de La 2 no suele poder competir con el resto de cadenas) y 'Renacer' se mantuvo en sus datos habituales con 885.000 y 11% en Antena 3.

